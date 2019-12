vor 54 Min.

Sie sorgen dafür, dass Kinder sicher zur Schule kommen

Die Grundschule Gundelfingen ehrt Verkehrslotsen und erinnert an ein schreckliches Unglück.

In einer vorweihnachtlichen Morgenfeier ehrte die Peter-Schweizer-Grundschule Gundelfingen ihre diesjährigen Verkehrslotsen. Mit Musik und Gedichten bedankten sich die Schüler laut Pressemitteilung auf anrührende Weise bei den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Ein ganzes Schuljahr hindurch geleiten die Elternlotsen die Kinder morgens an einer besonders gefährlichen Engstelle vor dem Schulgelände über die Straße.

Tödlicher Unfall in Veitriedhausen

Vor allem in der Stoßzeit vor dem Schulbeginn ist der Schutz der Kinder vonnöten. Rektorin Claudia Heger bedankte sich bei allen Helfern und erinnerte an einen tödlichen Unfall in Veitriedhausen, bei dem vor Jahren ein kleines Mädchen vom Schulbus überfahren wurde. Danach formierten sich vermehrt an vielen Orten der Umgebung Eltern als Verkehrshelfer.

Auch Polizist Robert Drechsler erinnerte an den bedrückenden Vorfall. Er betonte seine große Dankbarkeit für die erwiesenen Dienste und drückte seine Freude darüber aus, dass sich vor dem Schulhaus zum Glück noch nie ein Unfall ereignet hat. Werner Wittmann, der zusammen mit Gundi Risse-Scherm als Vertreter der Ortsverkehrswacht die Lotsen ehrte, betonte die Wichtigkeit ihres Dienstes mit Blick auf die Sorge aller Eltern, dass ihr Kind heil in die Schule gelangt. Als Vertreterin der Stadt Gundelfingen bedankte sich Bürgermeisterin Miriam Gruß bei allen Beteiligten.

Kinder führen Beiträge auf

Erinnert wurde an Studienrätin Elisabeth Faulhaber, die über viele Jahre hinweg Werbung für den Verkehrslotsendienst machte und mit Herzblut die Gesamtorganisation durchführte. Umso froher zeigte sich Rektorin Heger über die Lehrerinnen Kathrin Elster und Elisabeth Sturm, die sich als Nachfolgerinnen sehr viel Mühe gaben, die traditionelle Festlichkeit auch in diesem Jahr wieder feierlich zu gestalten. Mit großer Disziplin und Freude führten die Kinder der Klassen 2a und 4c ihre Beiträge auf und berührten die Herzen der Geehrten. Als kleine Aufmerksamkeit erhielt jeder Verkehrshelfer Geschenke von der Ortsverkehrswacht und der Grundschule. Die beiden neuen Verkehrslehrerinnen bedankten sich ebenfalls persönlich mit einem kleinen Präsent bei den Eltern für die erwiesene Treue. (pm)

