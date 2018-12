31.12.2018

Sie verraten Rezepte gegen den Neujahrskater

Um fit in das neue Jahr zu starten, haben wir uns im „Das Paul“ aus Dillingen ein paar pfiffige Ideen geholt

Von Cordula Homann

Im ehemaligen Dillinger Kaufhaus Paul hat vor einigen Wochen „Das Paul“ eröffnet. Laura Salzmann, deren Familie eine Bäckerei betreibt, leitet die neue Kombination aus Bäckerei, Café und Restaurant auf zwei Etagen in der Dillinger Innenstadt zusammen mit ihrem Bruder Joschua. „Wir sind jung und stammen aus einer Bäckerei, daher empfehle ich für Neujahr ein Anti-Kater-Frühstück“, sagt Laura Salzmann. Mit einem süßen und zwei herzhaften Gerichten sei jeder Geschmack abgedeckt. Zudem hätten die meisten in der Regel die nötigen Zutaten daheim. Ihren Tipp „Strammer Max de luxe“ (siehe Infokasten) hält sie für den Favoriten unserer Leser. „Die Dillinger lieben, was sie kennen. Deswegen versuchen wir, Klassiker wie den Strammen Max neu zu interpretieren.“

Das Frühstücksangebot im Restaurant laufe seit der Eröffnung mit Abstand am besten. Doch auch zur Kaffee-und-Kuchen-Zeit, mittags und abends sei immer etwas los. Und jetzt, in den Weihnachtsferien, noch mehr. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt die junge Frau und lacht. Die Arbeit macht ihr Spaß. Mit dem Start von „Das Paul“ ist sie sehr zufrieden. „Wir werden von den Dillingern sehr unterstützt“, lobt sie. Auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram gibt es vor allem Lob.

Doch auch kritische Anregungen der Gäste greife sie gerne auf. So wird der bisherige täglich wechselnde Businesslunch, ein Hauptgericht und wahlweise eine Vor- oder Nachspeise, verändert: Jetzt werden mittags jeweils fünf Gerichte zwei Wochen lang angeboten. „Die Kässpatzen lassen wir immer drauf, die sind ein Klassiker.“ Als Nächstes will sich das Team um die Speisekarten kümmern, die anfangs schick waren, aber schnell benutzt aussahen. Ein weiteres Projekt ist der Aufzug, der noch nicht in Betrieb ist. Und bald können die Gäste auch draußen sitzen. „Spätestens Mitte März ist unser Außenbereich fertig. Wir haben dafür schon eine Vision“, sagt Laura Salzmann, und man hört ihre Begeisterung. Bis zu 40 Sitzplätze soll es vor dem ehemaligen Kaufhaus auf dem Bayerisch-HofPlatz geben. Bei gutem Wetter werde die Öffnungszeit nach hinten verlängert.

Ihre Ideen sammelt die junge Frau in ihrer Freizeit. „Wir gehen extrem gerne essen. Wir sind ja alle keine Gastronomen, bis auf meine Cousine, und versuchen, unsere Vorstellungen rüberzubringen.“ Auch auf dem sozialen Netzwerk Pinterest finde sie viele Ideen.

„Das Paul“ ist ein Familienbetrieb. Küchenchefin Iris Morath ist die Cousine von Laura Salzmann, hinter der Theke stehen ihr Freund, ihre kleine Schwester, und in der Küche steht gerade die Mutter. Laura Salzmann ist froh um jeden, auch wenn ihr Betrieb personell gut aufgestellt ist. „Wir hatten bislang Glück. Wir haben und finden immer wieder gute Leute, auch in der Bäckerei. In der Regel bleiben sie auch recht lange.“

Und was wünscht sich die junge Chefin für das neue Jahr? „Ein bisschen weniger Stress“, gesteht sie und lacht. „Aber ich denke, es hat sich langsam alles eingespielt.“ Auch an Silvester hat „Das Paul“ bis 14 Uhr geöffnet, an Neujahr ist geschlossen. Aber dafür haben wir ja die Rezepte.

