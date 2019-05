04:11 Uhr

Sie wollen Miss und Mister Zusamtal werden

Diese Mädels und Jungs liegen nach der Online-Abstimmung unserer Redaktion vorne. Am Donnerstag haben sie ihren großen Auftritt auf dem Wertinger Volksfest. Welche Promis in der Jury sitzen.

Von Brigitte Bunk

Am Dienstag, Punkt 14 Uhr, haben wir die Online-Abstimmung auf unserer Homepage beendet. Und erst einmal gibt es an dieser Stelle ein riesiges Kompliment an alle feschen Mädels und Jungs, die sich am Freitagabend auf dem Volksfest an der Fotowand unserer Zeitung haben fotografieren lassen. Allesamt hätten sie verdient, am Donnerstag bei der Endausscheidung zur Wahl der Miss und des Mister Zusamtal dabei zu sein.

Einige haben mehr als 1000 Stimmen bekommen

Schon kurz nachdem die Galerie zum Abstimmen online gestellt wurde, ging die Post ab. Kaum zu glauben, wie schnell die ersten Trends erkennbar waren und wie viele Stimmen noch kurz vor Abstimmungsende auf manches Konto gingen. Für die jeweils fünf Erstplatzierten steht jetzt ein unvergessliches Erlebnis an, sofern sie alle Zeit haben.

Um sich die Finalisten anzusehen, einfach oben durch die Bilder klicken. Um zu sehen, wie die anderen Teilnehmer abgeschnitten haben, können Sie auf die Bildergalerien klicken. Das Voting ist zwar beendet, aber das

Diese Promis sitzen in der Jury

Am Donnerstagnachmittag werden die Mädels und Jungs erst einmal gestylt – wie die Promis auf den großen Bühnen der Welt. Doch vor allem zählt ihre Natürlichkeit, wenn sich die Mädels in ihrem Dirndl und die Jungs fesch in der Lederhose bei ihrem Auftritt im Festzelt präsentieren. Betreut werden sie von der Wertinger Journalistin Marion Buk-Kluger, die auch die Endausscheidung ab 17.30 Uhr moderiert. Die Jury ist hochkarätig besetzt: DSDS-Finalist Michael Rauscher, Miss Earth Germany 2018 Maren Tschinkel und Miss Grand Germany 18/19 Mona Schafnitzel kommen unter anderem ins Wertinger Festzelt.

Was es zu gewinnen gibt

Tolle Preise gibt es bei diesem Wettbewerb zu gewinnen. Für den Mister und die Miss Zusamtal zum Beispiel jeweils eine Reise. Die Miss Zusamtal darf sich außerdem auf ein Fotoshooting freuen, denn ihr Bild darf aufs Cover der Volksfestzeitung 2020. Außerdem gibt es eine Verlosung, bei der alle Kandidaten und Kandidatinnen die Chance auf die Reise nach Tunesien im Wert von knapp 2000 Euro haben. Jedoch müssen sie die Lose an diesem Abend dabei haben. Gewinnen kann nur, wer das Los direkt nach der Ziehung vorzeigt.

Am heutigen Mittwoch beginnt der zweite Teil des Volksfests. Ab 18 Uhr sind das Bierzelt und der Biergarten geöffnet. Die Party mit „Brenztal Power“ beginnt um 20 Uhr.

An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, beginnt um 11 Uhr das Duo „Let’s Dance“, ein Kesselfleischbuffet und bayerische Schmankerl ergänzen das eh schon große Angebot. Auf dem angrenzenden Parkplatz treffen sich derweil Oldtimer-, Traktoren- und Sportwagenfreunde – da können die Fans so richtig fachsimpeln. Ab 20 Uhr ist dann wieder Party angesagt, wenn DJ Harry und Michael Rauscher die Chartmix-Plattenparty starten.

