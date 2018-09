01.10.2018

Sieben Konzerte in fünf Tagen

Musikfestival auf Schloss Brenz

Sontheim Das Musikfestival Schloss Brenz geht vom 9. bis 14. Oktober in seine dritte Runde. Auf dem Programm stehen neben bekannten Werken – beispielsweise Schuberts Forellenquintett, Vivaldis Vier Jahreszeiten oder Beethovens Appassionata – auch Kompositionen, welche laut Pressemitteilung nur selten live zu hören sind. Die Künstler des Festivalensembles erhielten Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben, sind Mitglieder in renommierten Orchestern und konzertieren regelmäßig auf den Bühnen der Kammermusik. Tickets erhältlich online und an folgenden Vorverkaufsstellen: Schreiblädle und Ortsbücherei in Sontheim an der Brenz sowie Buchhandlung Konold in Heidenheim. (pm)

