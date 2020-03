17:35 Uhr

Siegmund Meck ist der neue Bürgermeister in Bächingen

Plus Mit 79,4 Prozent der Stimmen wurde Meck gewählt.

In Bächingen gibt es einen neuen Rathauschef. Mit 79,4 Prozent konnte Siegmund Meck die Wahl zum Bürgermeister für sich entscheiden. „Für das erste Mal, die Umstände und einer Wahlbeteiligung von 64,3 Prozent bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Da sind 79 Prozent schon ein sehr deutliches Ergebnis. Für mich ist das ein Vertrauensbeweis, was mich natürlich sehr freut.“ Gegen einen Gegenkandidaten musste er sich zwar nicht durchsetzen, trotzdem war Wahlwerbung ein Punkt. „Mein Wahlkampf bestand darin, die Menschen zu bewegen, zur Wahl zu gehen“, so Meck.

