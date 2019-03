vor 53 Min.

Siggi Schwarz & Rock Legends in Concert

Die

Gitarrenmeister Siggi Schwarz und seine internationale Band werden zusammen mit dem legendären Sänger Chris Thompson (ex Manfred Mann’s Earthband) plus weiteren Special Guests am 23. März die Hits der Manfred Man’s Earthband im Lokschuppen Heidenheim rocken. Chris Thompson ist es gelungen, sich über Jahrzehnte hinweg souverän im Musikgeschäft zu behaupten. Seltener noch gelingt es, unterschiedlichste Generationen von Fans zu begeistern.

Chris Thompson hat es geschafft. Er war die Stimme der legendären Manfred Mann’s Earth Band, sang live auch auf Produktionen von Mike Oldfield, Alan Parson Project, Brian May, ELO sowie auf Willy Bogners Soundtrack „Fire & Ice“. Welthits wie „Blinded by the Light“, „Davy´s on the Road again“ oder „Mighty Quinn“ haben ihm einen Platz in der Weltelite des Musikbusiness gesichert. Mit Siggi Schwarz verbindet ihn eine langjährige Freundschaft, die Produktion von vier Alben und vielen gemeinsame Live-Auftritten. Die Donau-Zeitung verlost für dieses außergewöhnliche Rock-Konzert dreimal zwei Eintrittskarten.

Wer an der Verlosung von Eintrittskarten teilnehmen will, ruft am Donnerstag, 21. März, in der Zeit von 11 bis 11.10 Uhr unter der Telefonnummer 09071/794921 in unserer Redaktion an. Die ersten drei Anrufer erhalten jeweils zwei Freikarten. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355. (HOW)

