04:21 Uhr

Siggi Schwarz präsentiert den Drummer Pete York in Dillingen

Rock- und R’n’B-Liebhaber kommen am kommenden Freitag in Dillingen auf ihre Kosten. Zu Gast ist der Drummer Pete York.

Von Horst von Weitershausen

April 1966, Easy Beat BBC Radioshow in London, in der auch Studiopublikum zugelassen worden war. Die Spencer Davis Group spielte ihre beiden Number-One-Hits „Keep On Running“ und „Somebody Help Me“. An den Drums saß Pete York. Er galt schon zur damaligen Zeit als ein ausgezeichneter Drummer. Deswegen hatte ihn Spencer Davis drei Jahre zuvor in seine Band geholt. Dies sollte meine erste Begegnung mit dem begnadeten Trommler sein, der sich im Lauf der Jahre den Ruf erspielt hat, weltweit einer der besten Rock- und Jazz-Drummer zu sein.

Der Drummer Pete York spielt in Dillingen

Dabei sei für ihn die kreativste Zeit gewesen, als er sich nach der Trennung von der Spencer Davis Group im Jahr 1968 mit Eddi Hardin als „The World Smallest Bigband“, „Hardin und York“, zusammengefunden hatte, erzählt Pete York im Gespräch bei Siggi Schwarz in Heidenheim. Neben diesem Projekt habe er als Schlagzeuger auch mit vielen anderen Musikern der Rock-, R’n’B- und Jazz-Szene gespielt, wie beispielsweise John Lord, Eric Clapton, Alexis Korner, Brian Auger oder dem deutschen Dirigenten und Komponisten Eberhard Schöner, der sich seit den 1970er Jahren bemühte, klassische Musik, Popmusik und Weltmusik einander näherzubringen. „Unter anderem hatte Eberhard mich für sein sehr interessantes Projekt auf Bali begeistert, wo wir über fünf Wochen lang mit Musikern der Insel zusammenspielten“, erzählt Pete und in seinen verschmitzten Blick zaubert er sein sympathisches Lächeln.

Gerade in dieser Zeit mit Eberhard Schöner liefen wir uns öfters über den Weg, er der Musiker und ich als Fotograf und Reporter. Dabei lernte ich seinen tollen Humor kennen, den all seinen Musikerkollegen ebenso außerordentlich zu schätzen wissen.

In dieser Zeit lernte er seine Frau nach einem Konzertauftritt in München kennen, sagt Pete York. 1977 heirateten die beiden. Zwei Jahre später kam Tochter Stephanie zur Welt. Im Jahr 1984 zog der britische Drummer mit seiner Familie endgültig nach Berg am Starnberger See in Deutschland. „Damals startete ich dann das Projekt ‚Pete York presents…‘, an dem Spencer Davis, Chris Farlowe, Brian Auger, Colin Hodgkinson und viele andere Musiker und Bands teilnahmen“, erzählt er weiter. Wichtig sei für ihn auch als Musiker gewesen, als er im Jahr 1998 zum 100. Geburtstag von George Gershwin spielte. Ein Jahr später war es der Hundertste von Duke Ellington, 2000 folgte die Jahrhundertfeier für Louis Armstrong. Im Jahr 2000 habe es dann ein Revival von Hardin & York gegeben und im Jahr 2003 gab die Spencer Davis Group mit ihm als Drummer Konzerte mit den Troggs und den Yardbirds.

Sofort gut mit Siggi Schwarz verstanden

„2007 traf ich Siggi Schwarz zum ersten Mal“, erzählt er. Zwei Jahre später spielte er dann auf dessen Album „Good times“mit. „Wir haben uns sofort beide gut verstanden“, erzählen die beiden Musiker und Pete sagt „Siggi hat große Ohren“, das heißt, mit ihm könne er ohne groß zu proben einfach drauf los spielen. „Daher freue ich mich auch auf den Gig bei euch am Freitag in Dillingen, was sicherlich ein tolles Event werden wird.“

Auch ich werde dann dabei sein als Fotograf und Reporter: am Freitag, 19. Juli, ab 20 Uhr im Dillinger Schlosshof und das Schlagzeugspiel von Pete bei den Oldies genießen, wie schon in London im BBC Studio im Jahr 1966.

