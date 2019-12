Silvester bei 30 Grad: So feiert Frau aus Wolpertstetten in Chile

Plus Elisabeth Schmäing aus Wolpertstetten verbringt ein Jahr in Chile. Was sie dort macht und warum Silvester bei ihr vielleicht ausfällt.

Seit dem 10. August ist die 18-jährige Elisabeth Schmäing aus Wolpertstetten in Chile und bleibt dort noch bis Ende Juli. Durch die deutsche Organisation „Weltwärts“ über das Bistum Augsburg bekam sie die Chance, als eine von zehn Freiwilligen in die Welt zu reisen und ihr FSJ im Ausland zu absolvieren.

Jetzt ist sie mit zwei anderen Deutschen in Los Ángeles, einer Stadt mit etwa 200000 Einwohnern im mittleren Teil des Landes. Dort arbeitet sie an einer Schule für geistig und körperlich eingeschränkte Menschen und verbringt den Alltag mit ihnen. Zwei Klassen, die erste mit 15 Schülern und die zweite mit elf Schülern, betreut sie abwechselnd. Hauptsächlich spielt, malt, bastelt und kocht die 18-Jährige mit den Leuten, die teilweise über 25 Jahre alt sind. Das deutsche Projekt „Sternenkinder“ finanziert die Klasse und hat auch die Schule mit aufgebaut. Da in Chile Menschen mit Einschränkungen nur bis zu ihrem 24. Lebensjahr finanzielle Unterstützung bekommen, ist für viele die Schule ein sehr großer und wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Etwa 90 Prozent der 130 Schüler kommen aus armen Verhältnissen.

Außerdem arbeitet Elisabeth jeden zweiten Tag in einem Café, das ebenfalls zur Schule gehört. Das Café „Sternenkinder“ ist erst ein Jahr alt und bietet für die Kinder der Schule die Möglichkeit, dort zu arbeiten und Praktika zu absolvieren. „Anfangs war das schon eine große Herausforderung“, erzählt die 18-Jährige aus Wolpertstetten. „Ich war noch nie in der Gastronomie und die Sprache habe ich auch nicht verstanden. Aber inzwischen macht mir auch die Arbeit im Café Spaß.“ Die Sprache ist so eine Sache, denn Elisabeth hat, als sie ihr Auslandsjahr angetreten hat, überhaupt kein Spanisch gesprochen. „Da wird man ganz schön ins kalte Wasser geworfen“, sagt sie. „Der Vorteil ist aber, dass man schon ein bisschen dazu gezwungen ist, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, und so lernt man sie auch viel schneller.“ Inzwischen verstehe sie viel und könne sich verständigen. Vor allem, da gerade die schwerstbehinderten Schüler selbst nicht reden können. Der Großteil der Kommunikation funktioniere durch Körpersprache.

Weihnachten das erste Mal ohne die Familie

Weihnachten verbrachte die 18-Jährige zum ersten Mal ohne ihre Familie. Das war für jemanden mit sieben Geschwistern schon eine ganz schöne Umstellung. Außerdem ist in Chile gerade Sommer und es hat eine Außentemperatur von etwa 30 Grad Celsius. „In der Stadt waren überall Schneemannfiguren und geschmückte Weihnachtsbäume“, sagt Elisabeth. „Aber richtige Weihnachtsstimmung kam bei mir generell keine auf. Dafür war es einfach zu warm.“ Einen Adventskranz oder -kalender besaß sie auch keinen. Zwar hatte sie am Abend des 24. Dezember frei und hat zusammen mit ihren beiden Mitbewohnern gekocht, aber ein richtiges Weihnachten sei das eher nicht gewesen.

Pläne für Silvester hat die 18-Jährige allerdings schon. Mit ihren Mitbewohnern ist eine Reise in die Hafenstadt Valparaiso geplant. Dort gäbe es ein großes Feuerwerk, zumindest erzählen das Freiwillige, die vor ihr schon in Chile waren. Da es in Chile verboten ist, selbst Feuerwerkskörper zu kaufen und privat zu schießen, machen die Städte immer ein großes Feuerwerk. Gleichzeitig ist der Ausflug nach Valparaiso auch der Start einer etwas größeren Reise. Denn über Januar und Februar hat Elisabeth frei und sie erkundet mit ihren Mitbewohnern das Land. Allerdings könnte die Silvesterplanung aufgrund der aktuellen politischen Situation noch ins Wasser fallen.

Das Feuerwerk könnte ausfallen

„Es könnte schon sein, dass das Feuerwerk einfach ausfällt“, erzählt die 18-Jährige. Zwar sei es in letzter Zeit besser geworden, soweit sie es mitbekommen hat, aber vorherige Nacht hätte es erneut einen Protest gegeben. „Anfangs waren alle aufgeregt, aber bei uns in Los Ángeles war es nicht ganz so schlimm.“ Die 18-Jährige erzählt von verbarrikadierten Läden in der Stadt und auch die Banken wären sehr oft geschlossen gewesen. Nachts habe es Proteste gegeben, Feuer seien auf der Straße angezündet worden und dadurch seien ganze Häuser abgebrannt. Die Chilenen waren über Jahre unzufrieden mit dem Gesundheits- und Schulsystem.

Schulen haben auch schon gestreikt und der Unterricht war ausgefallen. Zwar sei noch nicht wirklich eine Besserung in Sicht und die ganze Lage sei noch sehr vage, doch die Proteste hätten nachgelassen, erzählt Schmäing, die an einer großen Straße wohnt und deshalb viele Proteste gesehen hat. Trotz aktuell unklarer Lage ist die 18-Jährige sehr froh, sich für das Jahr in Chile entschieden zu haben. „Zwar vermisse ich meine Familie, aber ich will die Zeit hier genießen und nicht mit Heimweh verbringen.“

