vor 51 Min.

Sinfonie im Schloss

Das Kammerorchester Bobingen kommt

Bereits im siebten Jahr lädt das Kammerorchester Bobingen zur Konzerttournee ein. Die Konzertreihe „Alte Meister“ hatte die langjährige Referentin des Bezirks Schwaben für das Schloss Höchstädt, Mathilde Wehrle, initiiert nach ihrer Wahl zur ehrenamtlichen ersten Vorsitzenden des Kammerorchesters Bobingen. Das Sinfoniekonzert des Kammerorchesters findet am Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr, im Schloss Höchstädt statt.

Mit großem Erfolg geht das Orchester in sinfonischer Besetzung mit nahezu 50 Musikern mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm jedes Jahr auf Konzerttournee. Weit über die regionalen Grenzen hinaus hat sich das Orchester damit einen Namen gemacht. Die Schirmherrschaft für diese Konzertreihe hat Bezirkstagspräsident Martin Sailer übernommen.

Mit den Suiten Nr. 1 und 2 aus Carmen von George Bizet und dem Violinkonzert D-Dur op. 35 von Peter Tschaikowsky hat der musikalische Leiter Ludwig Schmalhofer ein wunderbares Programm zusammengestellt. Beim Violinkonzert von Tschaikowsky übernimmt die mittlerweile vielfach ausgezeichnete Geigerin Nathalie Schmalhofer den Solopart.

Auch wenn sie inzwischen weltweit vor begeistertem Publikum auftritt, hat sie nicht vergessen, dass ihre Wurzeln im Kammerorchester Bobingen liegen. (pm)

Für das Konzert im Schloss Höchstädt gibt es Karten im Vorverkauf beim Schloss Höchstädt unter Telefon 0172/8255602) oder im Schlosscafé zu den üblichen Öffnungszeiten. Karten gibt es auch in ausreichender Zahl an der Abendkasse. Telefonische Rückfragen sind am Konzerttag ab 15 Uhr möglich unter Telefon 0172/8255602 oder 0171/4232057.