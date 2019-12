vor 17 Min.

Sinnliche Klänge

Ein stimmungsvolles Adventskonzert gaben (von links) Barbara Bartmann, Annette Sailer und Sonja Lorenz-Bayer in der VR-Bank Donau-Mindel in Dillingen. Vorstand Stefan Fross dankte dem Trio Fleurs mit Blumen.

Das Trio Fleurs gibt ein stimmungsvolles Konzert in der Dillinger VR-Bank

„Für uns und unsere Mitglieder und Kunden gehört zur schönsten Tradition eines Jahres zweifellos das Adventskonzert der VR-Bank Donau-Mindel“. Mit diesen Worten begrüßte Vorstand Alexander Jall die zahlreichen Zuhörer zum ersten Adventskonzertes nach dem Umbau der Hauptgeschäftsstelle Dillingen. Dabei präsentierte er das „Trio Fleurs“ und versprach den Anwesenden: „Die musikalischen Darbietungen werden ihre Sinne aufblühen lassen.“

Das Trio Fleurs ist in der Region längst kein Geheimtipp mehr unter den Zuhörern. Sonja Lorenz-Bayer, Querflöte, Barbara Bartmann, Klavier, und Annette Sailer, Gesang, entführen mit ihren Musikstücken in betörende Klangwelten und lassen die Fantasie aufblühen. Die Künstlerinnen hatten ihr musikalisches Programm an die Adventszeit angepasst und präsentierten mit „Da haben die Dornen Rosen getragen…“ eine hochkarätige Auswahl an Blumenliedern von Robert Stolz, Variationen über „Trockne Blumen“ von Franz Schubert und bekannte Chansons von Edith Piaf und Gabriel Fauré.

Dank der ausgezeichneten Raumakustik entfalteten die Musikstücke ihre ganze Klangfülle und verzauberten die rund hundert Zuhörer. Beeindruckt forderte das Publikum eine Zugabe, die mit der bekannten Titelmelodie aus dem Weihnachtskultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, Komponist Karel Svoboda, erfüllt wurde. Das Trio Fleurs erhielt am Ende reichen Beifall und Vorstand Stefan Fross dankte den Künstlerinnen mit Blumen. (pm)

