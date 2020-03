vor 43 Min.

Sitzung des Stadtrats ist nichtöffentlich

Wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr

Die Sitzung des Lauinger Stadtrats, die am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr in der Stadthalle stattfindet, wird für Zuschauer nicht zugänglich sein. Das gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt. Grund für die Entscheidung ist laut Pressemitteilung die erhöhte Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus.

Zuschauer, die sich trotzdem für die Sitzung interessieren, sollen sie aber entweder über einen Livestream oder auf Bildschirmen im Foyer verfolgen können. Genaueres wird am heutigen Dienstag in der App der Stadt sowie auf der Homepage bekannt gegeben.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Haushaltsberatungen, die nicht verschoben werden können. (mayjo)