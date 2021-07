Landkreis Dillingen

06:15 Uhr

Von Skaterplatz bis Bolzplatz: So fühlen sich Teenager im Kreis Dillingen wohl

Plus Junge Leute, die im Dorf wohnen, fühlen anders als in der Stadt – und Jungen anders als Mädchen.

Von Cordula Homann

Im Landkreis Dillingen gibt es weit mehr Haushalte mit minderjährigen Kindern als im bayerischen Durchschnitt. Dennoch geht eine Studie davon aus, dass die Zahl der unter 25-Jährigen im Kreis kontinuierlich sinkt. Wie also kann man die Jugendlichen in der Heimat halten? Wie wohl fühlen sie sich überhaupt im Landkreis? Damit hat sich das Institut Sags (Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung Statistik) im Auftrag des Dillinger Landratsamtes beschäftigt. Susanne Gruber vom Sags stellte die Ergebnisse des Teilplans Jugendarbeit am Montag im Jugendhilfeausschuss vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen