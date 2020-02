vor 39 Min.

Skiball in Lauingen: Nicht alt, sondern retro

Der Lauinger Skiball versetzt die Besucher in die Vergangenheit. Bei der Mitternachtsshow gibt es kein Halten.

Die Band „ohne Filter…“ hatte noch keine fünf Takte gespielt, da war die Tanzfläche in der Lauinger Stadthalle bereits gefüllt. Ein Beginn, wie ihn sich die Übungsleiter der Abteilung Ski&Bike des TV Lauingen für ihren Skiball nicht besser erträumen hätten können. „Retro – Früher war alles besser, heute ist alles anders?“ lautete das diesjährige Motto des Abends.

Skiball in Lauingen: Erinnerungen an früher

Mit dem Einmarsch der Prinzengarde und des Prinzenpaares der Faschingsgesellschaft Laudonia startete dann das offizielle Programm des Abends. Voller Anmut schwebten Prinzessin Julia II. und Prinz Marco I. über das Parkett. Und auch die Garde sowie der große Showtanz konnten mit ihrem Auftritt begeistern. Keine Frage, an so einem Abend darf natürlich auch die passende Deko nicht fehlen: Eine riesige Discokugel erwartete die Gäste im Foyer, eine weitere schwebte in der Halle selbst. Daneben fand sich eine Bar mit Schallplatten dekoriert und das erste Ski&Bike-Gymnastikstudio. Passend dazu ein Wohnzimmer im Retro-Style mit Originaltapete aus den 70er-Jahren auf der Bühne und viele weitere kleine Erinnerungen von früher auf den Tischen, eigens von den Tüftlern und Bastlern von Ski&Bike vorbereitet.

Nicht nur die Organisatoren hatten sich so einiges für den Ball überlegt. Auch der Einfallsreichtum der Gäste in Sachen Verkleidung war wieder einmal unglaublich. Wer war da nicht alles in der Stadthalle unterwegs: Marty McFly und Dr. Brown aus „Zurück in die Zukunft“, eine Gruppe von Pop-Art Bildern von Roy Liechtenstein, Eddie the Eagle sowie unzählige weitere Sportbegeisterte im Retro-Anzug. Wieder andere kramten für diesen besonderen Abend ihre Schlaghosen von früher aus dem Keller.

Mitternachtsshow ist Höhepunkt des Abends

Kurz vor Mitternacht versammelten sich die Besucher erwartungsvoll vor der großen Showbühne. Der Höhepunkt des Abends, die Mitternachtsshow der Abteilung, stand auf dem Programm. Die Jackson Five, Madonna, Heino und die Pointer Sisters führten durch vergangene Zeiten. Mit unterschiedlichen Tanzchoreographien, perfekt abgestimmten Kostümen und lustigen Sketchen zogen die Akteure ihre Gäste in den Bann: Eindrucksvoll verkörperten sie die „Evolution of Dance“ von den 1920er- bis in die 2000er-Jahre. Ein Typewriter verausgabte sich auf seiner imaginären Schreibmaschine, Bruce Darnell und Heidi Klum höchstpersönlich coachten ihre Models und auch Hits wie „Teenage Dirtbag“ oder „Nur geträumt“ von Nena durften natürlich nicht fehlen. Das Publikum war begeistert. Tosender Applaus und laute Zugabe-Rufe waren der Lohn für die vielen Proben der Akteure. Diese revanchierten sich mit einer letzten Nummer, bevor sie gemeinsam mit ihren Gästen noch bis in den frühen Morgen zu Oldies und aktuellen Hits weiterfeierten. (pm)

