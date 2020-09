00:32 Uhr

Skurrile Zaubereien in Birkenried

Das ist am Wochenende im Kulturgewächshaus geboten

Es gibt sie noch, die Protagonisten längst vergangener Unterhaltungskultur: Mit „Meister Eckarts Kuriositätenkabinett“ kann das Kulturgewächshaus Birkenried diese rare Spezies am Samstag, 19. September, um 20 Uhr zusammen mit den skurrilen Zaubereien von Christian F. Berres präsentieren. Professionell inszenierte Magie, nur sehr selten zu sehende Fakirkunst, ominöse Geschichten und absurde Begebenheiten werden laut Pressemitteilung untermalt von den sphärischen Klängen der singenden Säge und den charakteristischen Pfeifentönen der Drehorgel. Dieses (Straßen-)Theatererlebnis ist nicht immer leichte Kost, dafür aber auf keinen Fall alltäglich und in bester Tradition fast ausgestorbener Wanderzirkusse und Sideshows, heißt es. Der Zauberkünstler Christian F. Berres bringt an diesem Abend skurrile Phänomene und Zauberei auf die Bühne. Eltern können auch ihre Kinder (ab zwölf Jahre) mitbringen.

Zur Sonntags-Matinee am 20. September um 14 Uhr wird es eher besinnlich mit dem Duo Lyneste. Catherine Rochat bezaubert mit ihrem charmanten französischen Accent auf der Gitarre, begleitet von dem gebürtigen Engländer Andy von Treuberg und Peter Weigele auf der Querflöte. Catherine Rochat und Andy von Treuberg sammeln auf ihren Reisen und Tourneen viele Themen und verarbeiten diese zusammen zu sanften, teils mehrstimmig gesungenen Erzählungen. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. Bei schönem Wetter wird’s ein Open Air. Für beide Veranstaltungen müssen Besucher aufgrund der Abstandsregeln unbedingt Plätze reservieren, unter E-Mail tickets@birkenried.de oder Telefon 0172/3864990. Falls sich jeweils mehr Besucher für die aktuell 54 möglichen Plätze im Kulturgewächshaus anmelden, wird das Konzert zusätzlich in den überdachten Biergarten auf Großbildschirm übertragen.

Für beide Tage kommt außerdem wieder die Flamencolehrerin Ari la Chispa aus Berlin, um auf dem neuen Tanzboden diesen Tanz beizubringen. Noch sind Plätze frei: Sowohl bei den Anfängern als auch bei der Mittelstufe, also Flamenco-Fans, die bereits grundlegende Voraussetzungen mitbringen. Der Workshop ist an beiden Tagen von 17 bis 19 Uhr angesetzt. Interessenten melden sich unter Telefon 0172/3864990 oder E-Mail flamenco@birkenried.de. (pm)