11:00 Uhr

Slackline, Boulderwand, Dirtpark: Was sich die Lutzinger wünschen

Plus Lutzingen will mehr Angebote für junge Menschen schaffen. Dafür bewirbt sich die Gemeinde bei der Regierung von Schwaben.

Von Simone Bronnhuber

Für Christian Weber und seinen Gemeinderat ist dieses Förderprogramm der Regierung von Schwaben „etwas ganz Spannendes“. Lutzingens Bürgermeister stellte deshalb bei der Sitzung diese Woche den „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020“ vor – und ist auf offene Ohren gestoßen, wie er berichtet. „Wir wollen auf jeden Fall eine Interessensbekundung bei der Regierung abgeben. Wir könnten so den Bereich zwischen IBL und Sportplatz enorm aufwerten“, so Weber.

Eine Brücke zwischen Kultur und Sport

Erste Ideen sind: Stellplätze und weitere Angebote für den Breitensport schaffen. Die Lutzinger denken dabei an einen Dirtpark, eine Boulderwand oder an eine Slackline. Auch der Streuobstbereich könnte laut Bürgermeister noch mehr aufgewertet werden. Die Gemeinde könne dadurch eine Brücke zwischen Sport und Kultur schlagen, erklärt Weber, und: „Solche Maßnahmen werden mit 90 Prozent gefördert, deshalb ist das Programm durchaus sehr interessant. Wir wollen in jedem Fall weitere Aufenthaltsmöglichkeiten für unsere jungen Menschen schaffen.“

Lutzingen braucht dafür Grunderwerb

Im ersten Schritt warte die Gemeinde ab, ob sie für das Förderprogramm ausgewählt wird, erst dann müsse man die Ideen konkret ausarbeiten. „Wir bräuchten natürlich Grunderwerb, aber wenn wir ins Programm reinkommen, dann wäre es eine Riesenchance für uns und wir könnten etwas richtig Schönes daraus machen“, meint Weber.

Jungschützen unter 16 Jahren

Mehr für ihren Nachwuchs will auch die SG Lutzingen machen und hat deshalb einen Antrag auf einen Zuschuss für die Anschaffung neuer elektronischer Schießstände gestellt. Damit könnten Jungschützen unter zwölf Jahren mit Lichtgewehren schießen. Weber: „Das unterstützen wir natürlich sehr gerne.“ Konkret können die Schützen mit bis zu 8000 Euro Förderung seitens der Gemeinde rechnen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen