So alt wie diese Postkarte

Der Dillinger Alpenverein wird 125

Zu seiner Mitgliederversammlung hat die DAV-Sektion Dillingen die Bergfreunde in diesem Jahr pandemiebedingt zu einer virtuellen Zusammenkunft eingeladen.

Eigentlich hätte es eine Jubiläumsveranstaltung werden sollen. So aber fand erstmals in der 125-jährigen Vereinsgeschichte eine Versammlung als Hybridveranstaltung statt. Die Mitglieder konnten sowohl durch eine vorausgehende schriftliche Abstimmung als auch durch Zuschalten bei der digitalen Versammlung teilnehmen.

Dank der Technikkenntnisse des Zweiten Vorsitzenden Maximilian Wagner verlief die Videokonferenz reibungslos. So konnten wichtige Themen bearbeitet werden. Nach dem Tätigkeitsbericht dankte die Erste Vorsitzende Marlies von der Grün allen Aktiven und Gönnern des Vereins.

Höhere Abgaben an den Hauptverein machten eine Erhöhung des Jahresbeitrages erforderlich, die Zustimmung erfolgte laut Pressemitteilung mehrheitlich.

Ebenso wurde eine neue Satzung der Sektion auf Basis der Mustersatzung des DAV beschlossen. Die Kletterwand in der Dreifachturnhalle der Mittelschule soll um einige einfache Routen für Anfänger erweitert werden. Mit neu ausgebildeten Tourenführern und Trainern können jetzt mehr Veranstaltungen in verschiedenen Bereichen angeboten werden.

Das Arbeitsgebiet im Tannheimer Tal konnte im vergangenen Jahr nur teilweise versorgt werden. Am Goldberg erstrahlen die Tafeln am Osterstein und an der Goldburg dank einer Spende der Schreinerei Wiedemann aus Höchstädt in neuem Glanz, die Aufschrift am Jubiläumskreuz wird zurzeit noch restauriert.

Zur Feier des 125-jährigen Bestehens der DAV-Sektion Dillingen sind Ende Mai alle Mitglieder und Freunde zu einem Vereinsausflug in die nähere Umgebung, nach dem Vorbild der Gründerväter, eingeladen. Der Verein hofft, dass das Fest stattfinden kann. Ersatztermine werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt gegeben. (pm)