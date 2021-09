Landkreis Dillingen

20:10 Uhr

Cannabis-Legalisierung: Kiffen für alle?

Plus Die Legalisierung von Cannabis rückt näher – zumindest, wenn man nach den Wahlprogrammen der Parteien geht. Doch was ist davon zu halten? So blicken ein Anwalt, ein Richter, die Polizei und eine Suchtberaterin auf das Thema.

Von Jonathan Mayer

Gras, Cannabis, Marihuana. Für die Droge gibt es viele Namen. Gemeint ist damit aber immer die Hanfpflanze, deren Inhaltsstoffe längst nicht mehr nur klischeetreue Hippies erfreut. Kiffen ist in der Gesellschaft längst verbreitet – obwohl Besitz und Verkauf von Marihuana in Deutschland illegal sind. Doch das könnte sich ändern. Grüne, SPD, Linke und FDP sprechen sich in ihren Wahlprogrammen geschlossen für laschere Regeln im Umgang mit Cannabis aus. Die Forderungen reichen von der Entkriminalisierung des Besitzes kleinerer Mengen bis hin zur vollständigen Legalisierung. Doch wie kommen solche Forderungen bei Polizei, Justiz und Suchtberatern an? Wir haben uns im Landkreis umgehört.

