15:43 Uhr

So fällt das Abspecken leichter – und macht Spaß

Keine Diät, sondern eine Ernährungsumstellung, bei der man langfristig Erfolg hat – darauf kommt es an.

Plus Unsere Abnehmgruppe ist hoch motiviert. Und dank Ernährungsexpertin Brunhilde Konrad-Wagner top gerüstet. Alles rund um Ernährungsmythen in unserem Alltag.

Von Simone Bronnhuber

Die eigene Hand reicht, man soll nicht hungern, und sogar Schokolade ist erlaubt. Klingt doch gar nicht mehr so schwierig, dieses Abnehmen, oder? Unsere „Kampf-den-Corona-Kilos“-Gruppe ist erfolgreich gestartet. Hoch motiviert ging es am Dienstag mit einem Live-Vortrag mit der Ernährungsexpertin Brunhilde Konrad-Wagner von der AOK Bayern los. Per Livestream hat sie unseren Teilnehmern die Basis der gesunden und bewussten Ernährung erklärt und gleichzeitig viele hilfreiche Tipps und Tricks verraten. Aber auch spezielle Fragen nach vegetarischen Zutaten oder Intervallfasten wurden online besprochen. Und sogar die Sonntagsbrezel. Im Interview hat Brunhilde Konrad-Wagner weitere Tipps – auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser.

