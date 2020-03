11.03.2020

So fasst man eine Petition ab

Dillinger Helferkreis „Asyl/Migration“ befasst sich damit

Das nächste Rundgespräch „Asyl/Migration“ findet am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr, im Kirchenzentrum St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1, in Dillingen statt.

Dieses Mal wird Referentin Stephanie Schuhknecht, MdL, Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden im Bayerischen Landtag, sprechen. Sie erklärt die Arbeit des Ausschusses, auch Petitionsausschuss genannt, und zeigt auf, was bei der Abfassung von Petitionen zu beachten ist.

Zum Ende der Veranstaltung erfolgen Informationen über den Stand der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Dillingen. Flüchtlinge sind eingeladen. Es wäre schön, wenn die teilnehmenden Ehrenamtlichen sie mitbringen. Interessierte sind immer willkommen, teilen die Veranstalter in der Ankündigung an. (pm)

