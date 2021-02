06:11 Uhr

So funktioniert seit einem Jahrzehnt gelebtes Miteinander im Bachtal

Die Helfer des Bürgerservice im Bachtal bieten verschiedene Dienste an: Sie helfen im Haushalt und Garten, bieten Begleitdienste an oder statten den Senioren einfach nur einen Besuch ab.

Plus Rund 50 Ehrenamtliche erleichtern den Senioren in den Gemeinden seit über einem Jahrzehnt den Alltag. Sie helfen dort, wo sie gebraucht werden. Auch Corona kann sie nicht ausbremsen.

Immer montags bekommt Irmgard Hanke Besuch. Seit elf Jahren. Dann wird gekocht und gebacken. Dabei bekommt sie Hilfe vom Bürgerservice. Die 85-Jährige schätzt die Unterstützung sehr: „Es ist ein tolles Projekt“, sagt sie. Auch ihre beiden erwachsenen Söhne greifen der Rentnerin unter die Arme, wann immer sie es können. Bei den anfallenden Aufgaben im Haushalt und Garten oder dem Begleitdienst zum Arzt ist die Bachtalhilfe jedoch eine große Erleichterung für die Familie.

Die Idee zum Bürgerservice Bachtal entstand vor rund zehn Jahren

Entstanden war die Idee zum Bürgerservice der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein im Herbst vor knapp einem Jahrzehnt, als ein spezielles Gesamtkonzept für die Senioren in den Gemeinden entworfen wurde. Das Ziel: möglichst niederschwellige Betreuung und Unterstützung für Hilfsbedürftige. Das zu ermöglichen, ist die Aufgabe von Andrea Zink-Edelmann. Von Beginn an hat sie den Bürgerservice begleitet und mitaufgebaut. In den ersten Monaten hat das vor allem viel Netzwerkarbeit bedeutet. „Ich war bei jeder Seniorenveranstaltung präsent, damit sich die Leute schnell ein Bild von mir machen konnten“, erklärt sie.

Somit habe sie schnell viele Helfer für das Projekt gewinnen können. Aktuell sind es rund 50 Ehrenamtliche, die Senioren im Bachtal unterstützen. Bevor Zink-Edelmann die Stellenanzeige im Amtsblatt entdeckte, hatte sie in einem ganz anderen Beruf bei der Sparkasse gearbeitet. Sie zögerte nicht lange und reichte ihre Bewerbung ein. „Es war etwas ganz Neues für mich“, sagt sie.

Helfen beim Bachtal Bürgerservice: Die Chemie muss passen

Im Team, so Zink-Edelmann, finde derzeit ein Generationswechsel statt. Jüngere Helfer kämen nicht in dem Maße nach, wie ältere aufhören müssten, betont sie. „Bis heute können wir aber jeden Auftrag vermitteln, den wir bekommen“, ergänzt sie. Das ist nicht immer einfach. „Die Chemie muss passen“, sagt die Leiterin und lacht.

Bei Irmgard Hanke ist es gelungen. Die 85-Jährige ist zufrieden mit ihren Helfern. Ob beim Fahren, Putzen, Kochen oder Backen: „Alle sind nett und zuvorkommend“, lobt sie. Manchmal, verrät sie, sei nach getaner Arbeit auch noch Zeit für einen Kaffee oder einer der Helfer lese ihr die Donau-Zeitung vor. Seit sie nicht mehr so gut sehe und kaum noch raus komme, schätze sie das sehr.

Auch Helferin Manuela Stuhler unterstützt die Senioren, wo sie kann. Schon von Anfang an hilft sie bei der Nachbarschaftshilfe aus. „Ich habe verschiedene Haushalte und Altersgruppen, die ich betreue“, erklärt sie. Ob beim Fensterputzen, Betten beziehen, Geschirrspülen oder Bügeln – Stuhler übernimmt alle im Haushalt anfallenden Aufgaben gerne. Aber nicht nur das.

Wann immer es die Zeit erlaubt, bleibt die Helferin auch gerne auf einen Kaffee und freut sich auf ein nettes Pläuschchen. „Ich komme mit allen gut aus und gratuliere auch immer zum Geburtstag mit einem kleinen Geschenk“, verrät sie. Die Senioren freuen sich deshalb immer auf ihren Besuch. „Man pflegt ein freundschaftliches Verhältnis und kennt sich gut“, ergänzt Stuhler. Einige der Senioren, die sie zu Beginn betreut habe, seien inzwischen jedoch leider schon verstorben.

Die Arbeit mache sie dennoch gerne. Das Putzen störe sie nicht und es gefalle ihr, unter Leute zu kommen. Coronabedingt sei das immer weniger geworden. Eigentlich gehe sie nur noch zum Einkaufen. Bei ihren Besuchen im Auftrag des Bachtalservices trage sie eine Maske, erzählt sie.

Bachtalhilfen: 2600 Stunden haben die Helfer 2020 geholfen

Je nach Umfang der angeforderten Hilfe vermittelt Zink-Edelmann den Senioren den passenden Helfer. Für eine Glühbirne, die ausgewechselt werden müsse oder eine Gartentüre, die klemme, brauche es nicht immer einen Handwerker. Sie sagt: „Wie oft und wie lange wir helfen, ist dabei immer flexibel.“ Im Idealfall übernehme eine feste Person das, damit eine Bindung aufgebaut werden könne.

So war es auch bei Helferin Claudia Berger. Weil sie schon in verschiedenen Vereinen tätig war und das soziale Projekt unterstützen wollte, meldete sie sich beim Bürgerservice. „Ich mache das jetzt seit sechs Jahren“, berichtet sie. Die Dame, der sie aktuell helfe, kenne sie schon von Anfang an. Zunächst hätte sie ihr im zweiwöchigen Rhythmus im Haushalt geholfen. Inzwischen komme sie zweimal in der Woche und begleite sie auch zu verschiedenen Terminen.

„Ohne den Service könnte die Dame nicht mehr alleine zuhause wohnen“, sagt sie. Sie im Stich zu lassen, kommt für Berger deshalb nicht in Frage. Über die Jahre sei schließlich das Vertrauen zueinander gewachsen. Soziales Engagement ist wichtig für die Helferin. Deshalb wünscht sie sich mehr Freiwillige. „Vor allem rüstige Rentner sind ideal, da sie flexibler sind und mehr Zeit mitbringen“, erklärt sie.

Nach über zehn Jahren des Bürgerservices zieht Zink-Edelmann eine positive Bilanz: „Vom ersten Tag an wurde unsere organisierte Nachbarschaftshilfe gut angenommen.“ Mehr als 18600 Stunden hätten die Helfer mit einer bemerkenswerten, verbindlichen, dauerhaften, regelmäßigen und herzlichen Weise in den verschiedenen Handlungsfeldern für die Senioren der Kommune erbracht, betont sie. Dabei sei die Anzahl der geleisteten Stunden in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Alleine 2020 konnte in rund 2600 Stunden geholfen werden und der Begleitdienst hatte über 12000 Kilometer mit den Senioren zurückgelegt. Und das trotz Corona.

Die Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen hatte im vergangenen Jahr jedoch wie viele Veranstaltungen für die Senioren im Bachtal ausfallen müssen. Sobald wieder etwas mehr Normalität möglich ist, soll das nachgeholt werden. „Es wäre unser größter Wunsch, den Senioren in der Verwaltungsgemeinschaft nach dieser herausfordernden Zeit der Pandemie baldmöglichst wieder ein Stück Leichtigkeit und Lebensfreude durch soziale Kontakte und Begegnungen zu ermöglichen“, sagt Zink-Edelmann.

