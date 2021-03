vor 20 Min.

So geht es im Landkreis mit dem Impfen voran

Die Kampagne geht weiter – auch mit AstraZeneca. Aktuelle Zahlen und weitere Entwicklungen

Am vergangenen Freitag gingen nach kurzer Pause die Impfungen im Landkreis Dillingen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca weiter. Die ausgefallenen Impftermine sollen nun zeitnah nachgeholt werden, so die Pressemitteilung des Landratsamtes. Am Montag meldet das Amt die aktuellen Impfzahlen. Demnach sind im Landkreis bislang 8476 Dosen einer Erstimpfung verabreicht worden, das entspricht einer Impfquote von 8,8 Prozent der gesamten Landkreisbevölkerung. 4591 Menschen haben bereits die zweite Impfdosis erhalten (4,7 Prozent).

Die Corona-Lage im Landkreis ist anders als in anderen Regionen vergleichsweise entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 39,35.

Eine Steinheimer Kindergartengruppe hat sich indes in Verdachtsquarantäne begeben. Das Landratsamt teilte am Montag mit, dass zwei der vier Erzieherinnen am Sonntag per Schnelltest positiv getestet wurden, nachdem sie bei sich Symptome einer Corona-Infektion bemerkt hatten. Ein anschließend genommener PCR-Test zeigte laut Landratsamt Dillingen ebenfalls ein positives Ergebnis. Alle Erzieherinnen des Kindergartens sind seither in Quarantäne und auch die Kinder der Kindergartengruppe müssen nun die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben, da sie als direkte Kontaktpersonen gelten. (chbru/pm)

Themen folgen