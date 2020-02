So geht es mit dem „Jahrhundertprojekt“ Mittelschule voran

Plus Der Neubau der Dillinger Mittelschule kostet 23,2 Millionen. So sieht der Zeitplan aus.

Zum Spatenstich im Juli gab es nicht einmal eine große Zeremonie. Dabei ist der Neubau der Dillinger Mittelschule für die Stadt eine gigantische Investition. 23,2 Millionen Euro wird der als „Jahrhundertprojekt“ titulierte Neubau kosten.

Mittelschule Dillingen: Projekt wächst mit Riesenschritten

Denn es sei von den Kosten her die größte städtische Investition der Geschichte, hatte Oberbürgermeister Frank Kunz einmal vorgerechnet. Und dieses Projekt wächst gegenwärtig mit Riesenschritten aus dem Boden.

Projektmanager Patrick Brummer von der Firma Hitzler Ingenieure (München) erläuterte den Dillinger Stadträten in der Sitzung am Montagabend die Baufortschritte. Bodenplatte und Keller sind bereits fertig, ebenso stehen bereits Außenwände des Erdgeschosses. Und jetzt wird bereits die Deckenschalung zum ersten Obergeschoss vorbereitet. Wenn der Rohbau im Mai fertig ist, soll es ein Richtfest geben, kündigte der Kicklinger an.

Neubau soll im Mai 2021 fertig sein

Die Prognosen hätten sich bestätigt. „Es läuft nach Plan“, sagte Brummer. Aufträge mit einer Summe von 13,2 Millionen Euro seien bereits vergeben, bei einem Kostenvolumen von 23,2 Millionen. Die Höhe der bereits getätigten Zahlungen mache vier Millionen aus. Im Mai 2021 soll der Neubau fertig sein.

Oberbürgermeister Frank Kunz sagte, die Zwischenbilanz stimme ihn zuversichtlich. Auch an Samstagen werde unter Hochdruck gearbeitet. „Wir haben tolle Firmen als Partner“, sagte Kunz. Der Zeit- und Kostenplan könne eingehalten werden, und das sei alles andere als selbstverständlich.

Das könnte Sie auch interessieren: