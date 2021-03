vor 2 Min.

So geht’s zum Wertinger Impfzentrum

Von Benjamin Reif

Wer von Dillingen beziehungsweise Höchstädt her zum Wertinger Impfzentrum fährt, der ist angesichts der recht schüchternen Beschilderung vielleicht nicht gleich sicher, auf dem richtigen Weg zum Impftermin zu sein. Und zu dem will man ja nicht zu spät erscheinen.

Deshalb eine kleine Wegbeschreibung: Auf der Staatsstraße 2033 geht es an Binswangen vorbei, und dann gleich nach der Anhöhe nach links auf die Dillinger Straße. Diese fährt man eine ganze Weile entlang, bis man in der Innenstadt ist und links vor sich das Wertinger Schloss erblickt. Vor diesem heißt es: Links abbiegen auf die Josef-Frank-Straße, vorfahren bis zur Hans-Wertinger-Straße und rechts in diese einbiegen. Entlangfahren, bis man (fast) geradeaus auf die Straße „Ebersberg“ fahren kann, die eine merkliche Steigung besitzt. Diese schließlich entlangfahren, bis nach rechts auf die Pestalozzistraße eingebogen werden kann. Das Impfzentrum, untergebracht in Dreifachturnhalle und Hallenbad, befindet sich auf der linken Seite. (br)

