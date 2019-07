vor 34 Min.

So genial klingt eine Mülltonne

Die Band DrumStars war am Freitag zu Gast in Dillingen. Weil das Wetter nicht mitspielte, wurde das Konzert in den Stadtsaal verlegt.

Die DrumStars brauchen nicht viel, um ihr Publikum in Dillingen zu überzeugen

Von Bernhard Probst

Es war ein bemerkenswertes Konzert, das am vergangenen Freitag in Dillingen stattfand. Was eigentlich ein Open Air im Schlosshof werden sollte, wurde aufgrund schlechten Wetters in den Stadtsaal verlegt. Auf dem Programm standen die DrumStars mit ihrer innovativen Percussion-Show, die als Vorband die Gundelfinger Band Stormy Monday mitbrachten. Diese eröffneten gegen 19 Uhr einen eher mäßig gefüllten Raum. Wer allerdings da war, konnte nicht stillhalten. Spätestens bei Manfred Manns’ „Mighty Quinn“ begann das Publikum zu tanzen.

Der treibende Bluesrock-Sound der Coverversionen von legendären Acts wie Deep Purple, Free oder Lynyrd Synyrd steckte an, was vor allem der einzigartigen Chemie zwischen Sängerin Gitta und Bassist Manfred, der auch mal zur Gitarre wechselte, zu verdanken war.

Die DrumStars fingen nach einer etwas zu langen Pause mit ihrer atemberaubenden Show an. Das Sextett aus studierten Profi-Schlagzeugern hat es geschafft, mit ihrer Musik Percussion auf ein neues Niveau zu heben.

Dabei griffen sie zu gewöhnlichen, aber auch sehr unkonventionellen Mitteln. So fand man normale Schlagzeuge neben Boomwhackers, einem Vibraphon, Mülltonnen und sogar Leitern. Mit diesen Mitteln bastelten die jungen Künstler sogar aktuelle Charthits nach.

Zur Überraschung aller wurden diese sogar gesungen. Noch zu erwähnen bleibt die große Spielfreude, die man förmlich spüren konnte. Eine von Anfang bis Ende durchchoreografierte Show, die als Open Air sicher noch besser funktioniert hätte.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt – Bandleader Benni Pfeiffer „warnte“ sein Publikum bereits – die DrumStars kommen wieder.

