So hat der Kreis Dillingen abgestimmt

Wo die Parteien ihre Hochburgen haben und wo es nicht so gut lief

Von Jakob Stadler

Die Wahlbeteiligung ist bei Europawahlen immer so eine Sache. Seit 1999 lag sie in Deutschland nicht mehr über 50 Prozent. 2014 stieg sie leicht, auf 48,1 Prozent. Erschreckend gering war damals die Beteiligung im Kreis Dillingen: Nur 36,6 Prozent gaben eine Stimme ab. Die Europawahl 2019 hat offensichtlich mehr Landkreisbürger interessiert. Deutschlandweit haben 62 Prozent der Berechtigten gewählt. Auf diesen Wert kommt der Landkreis zwar nicht, aber auch hier ist die Beteiligung auf 54,8 Prozent angewachsen. Dabei gibt es zwischen den Kommunen große Unterschiede: Während in Binswangen 64,5 Prozent der Menschen zur Wahl gingen, waren es in Höchstädt weniger als 50 Prozent.

ist auch bei der Europawahl 2019 im Landkreis klar die stärkste Kraft. Die Christsozialen haben in jeder Landkreiskommune am meisten Stimmen geholt und sind mit dem Ergebnis recht zufrieden. Nimmt man aber die Europawahl 2014 als Referenz, hat die CSU mit ihrem Kreisergebnis von 46 Prozent 2,4 Prozent eingebüßt. Schaut man stattdessen auf das Ergebnis der Landtagswahl 2018 im Landkreis, dann hat sich die CSU stark verbessert: Im Oktober haben in der Region nur 38,3 Prozent der Wähler der CSU ihre Zweitstimme gegeben. Alternativ kann man das Ergebnis vom Sonntag auch mit der Bundestagswahl 2017 vergleichen. Da erreichte die CSU im Landkreis Dillingen 40,2 Prozent. Die Europawahlergebnisse schwanken je nach Kommune: Am schwächsten war die CSU in Syrgenstein (39,3 Prozent), am stärksten in Finningen (53 Prozent).

sind der große Gewinner dieser Wahl, auch im Landkreis Dillingen. Im Vergleich zur Europawahl 2014 haben sie ihr Ergebnis fast verdoppeln können. Damals erreichten die Grünen 7,9 Prozent – jetzt folgte ein Sprung auf 13,5 Prozent. Schon bei der Landtagswahl im Herbst erreichten die Grünen ein starkes Ergebnis im Landkreis: 11,3 Prozent schenkten ihnen das Vertrauen. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 6,7 Prozent der Zweitstimmen. Bei der Europawahl gibt es auch bei den Grünen große Unterschiede je nach Kommune: In Zöschingen erreichten sie 18,2 Prozent, in Schwenningen mit 8,7 Prozent fast zehn Punkte weniger.

ist im Kreis Dillingen die drittstärkste Kraft, wie auch schon bei der Landtagswahl 2018 (14,2 Prozent) und der Bundestagswahl 2017 (16,6 Prozent). Im Vergleich zu diesen Abstimmungen ist die Zustimmung bei der Europawahl aber zurückgegangen. Die AfD hat nun 11,2 Prozent erreicht. Nach der letzten Europawahl ist das wiederum ein Anstieg. Damals erreichte die Partei nur 7,8 Prozent. Bei der diesjährigen Wahl hat die AfD zudem in Bayerisch-Schwaben nirgendwo sonst einen so hohen Anteil erreicht wie im Kreis Dillingen. Am stärksten waren die Rechtspopulisten in Blindheim (17,1 Prozent), am schwächsten in Lutzingen (7,2 Prozent).

sind insgesamt zufrieden mit ihrem Abschneiden bei der Europawahl. Die Partei vergleicht das Ergebnis wohl kaum mit der Landtagswahl, wo die Voraussetzungen andere waren. Da hatten die FW Chancen auf eine Regierungsbeteiligung – was am Ende auch geklappt hat – und erreichten 17,5 Prozent der Zweitstimmen. Vergleichbar ist schon eher das Ergebnis bei der Bundestagswahl (4,5 Prozent). Dazu, und auch im Vergleich zum Ergebnis der Europawahl 2014 (7,3 Prozent), konnte sich die Partei verbessern und erreichte 8,1 Prozent. Besonders stark waren die FW in Holzheim (15,2 Prozent), am schwächsten in Lauingen und Bachhagel (jeweils 5,3 Prozent).

ist der große Verlierer der Europawahl. 2014 hatte die Fraktion der europäischen Sozialdemokraten mit Martin Schulz einen deutschen Spitzenkandidaten, der auch auf den Listen der SPD im Kreis stand – wohl einer der Gründe für ein gutes Ergebnis. Die SPD war mit 14,2 Prozent im Kreis Dillingen zufrieden.

Jetzt folgte eine Enttäuschung: Im Kreis erreichte die SPD nur 7,2 Prozent. Das war noch weniger als bei der Landtagswahl im Herbst, als die SPD 7,8 Prozent Zweitstimmen erhielt. Bei der Bundestagswahl 2017 standen die Genossen mit 13,4 Prozent deutlich besser da. Die SPD erreichte am Sonntag nur in zwei Kommunen des Landkreises ein zweistelliges Ergebnis. In Lauingen (11,4 Prozent), wo der Kreisvorsitzende Dietmar Bulling Zweiter Bürgermeister ist, und in Syrgenstein (10,9 Prozent), wo mit Bernd Steiner der aktuell einzige SPD-Bürgermeister des Landkreises im Amt ist. Bitter für die Partei waren die Ergebnisse in Aislingen und Finningen: Dort wählten nur 3 Prozent die SPD.

hatte bei der Europawahl 2014 eine Schlappe erlitten. Verglichen mit dem Ergebnis von damals (2,7 Prozent) sind die 3,1 Prozent in diesem Jahr ein Schritt nach vorne. Bei der Landtagswahl 2018 erreichten die Liberalen in der Region 5,1 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 waren es 10 Prozent der Zweitstimmen. Bei der Europawahl lief es für die FDP in Villenbach am schlechtesten: Dort gaben 1,5 Prozent der Menschen den Liberalen die Stimme. Die FDP-Ergebnisse im westlichen Landkreis waren besser, das stärkste Ergebnis waren 5,2 Prozent in Haunsheim.

