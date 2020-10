00:30 Uhr

So „hip“ ist die Lauinger Baugenossenschaft

Mitglieder freuen sich, dass ihr Konzept aufgeht. Ein Höhepunkt des Treffens muss verschoben werden

Im Rahmen der 63. Mitgliederversammlung für die Neue Baugenossenschaft Lauingen in der neuen Veranstaltungshalle im E-Park am Wasserturm hieß der Aufsichtsratsvorsitzende Albert Kaiser die anwesenden Mitglieder und Gäste willkommen.

Unter Einhaltung aller notwendigen Hygienerichtlinien ist es der NBG gelungen, die Mitgliederversammlung für das Jahr 2020 doch noch stattfinden zu lassen und so allen Mitgliedern die Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Tagesgeschehen sowie den Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr zu geben. Für die erkrankte Bürgermeisterin Katja Müller überbrachte in diesem Zuge Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser die Grußworte der Stadt, verbunden mit dem Dank an die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Stadt und Genossenschaft. Er hob in seiner kurzen Ansprache die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat hervor und dankte ihnen für das teils jahrzehntelange Wirken in den jeweiligen Gremien.

Der geschäftsführende Vorsitzende, Markus Hummel, konnte den anwesenden Mitgliedern wieder eine positive Jahresbilanz präsentieren. Trotz der aktuellen Corona-Pandemie und der noch nicht abschätzbaren Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen und die Neue Baugenossenschaft Lauingen im Speziellen scheint die NBG für die anstehenden zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet zu sein. Dies bestätigt sowohl die positive Vermietungsbilanz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 als auch im Jahr 2020.

Wohnungen sind, wenn, nur aufgrund von erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, im sogenannten Leerstand. Im direkten Anschluss an die notwendigen Maßnahmen können und konnten die frei gewordenen/werdenden Wohnungen direkt wieder vermietet werden. Aufgrund des hohen Zuspruchs an Wohnungsbewerbern, verbunden mit der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, scheint die Neue Baugenossenschaft Lauingen bzw. die Idee der Genossenschaft moderner und „hipper“ denn je, steht es in der Pressemitteilung.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste auf die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im Rahmen der durchgeführten Mitgliederversammlung verzichtet werden. Die insgesamt fünf treuen Mitglieder für 25 Jahre Zugehörigkeit sowie auch speziell Wilma Kuisl für 65 Jahre Mitgliedschaft werden jeweils einzeln geehrt werden. (pm)

Themen folgen