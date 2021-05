So hoch sind die Schulden des Landkreises

Die Finanzen des Jahres 2020 wurden vorgestellt

Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Jahresrechnung 2020 zur Kenntnis genommen. Kämmerin Rosi Mayerle stellte die aktuellen Zahlen vor. So ist die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt mit insgesamt 13,7 Millionen Euro um 4,3 Millionen höher ausgefallen als erwartet. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf 2,1 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt auf 112.853,68 Euro. Es mussten keine Kredite aufgenommen werden. Allerdings müssen Verwahrentgelte in Form von Negativzinsen für die Einlageguthaben bezahlt werden. Das kostete 78.929 Euro. Der Landkreis Dillingen hatte demnach zum Ende vergangenen Jahres Schulden in Höhe von insgesamt 24,4 Millionen Euro. Die Zinsen betrugen im abgelaufenen Jahr 644.552 Euro. Getilgt wurden 3,6 Millionen Euro. Darin enthalten ist die ordentliche Tilgung in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Der ordentliche Schuldendienst beträgt 2020 rund zwei Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises liegt bei 253 Euro/Einwohner. Ein Jahr zuvor lag sie bei 299 Euro/Einwohner.

Das positive Ergebnis im Verwaltungshaushalt sei vor allem dem sozialen Bereich geschuldet, erklärte die Kämmerin. So fiel das Ergebnis bei der Jugendhilfe besser aus als erwartet. Manche kostenintensiven Maßnahmen mussten coronabedingt verschoben werden. Deutliche Mehreinnahmen wurden bei den Hartz-IV-Leistungen verbucht. In der Gesamtsumme wurde der Haushalt dadurch um rund 1,9 Millionen Euro entlastet. Nach Durchführung der örtlichen Prüfung erfolgt die Feststellung der Jahresrechnung im Kreistag Ende Juli. (corh)