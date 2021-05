10:31 Uhr

So ist die Freinacht zum 1. Mai im Kreis Dillingen verlaufen

Plus In der sogenannten "Freinacht" zum 1. Mai hat es im Landkreis Dillingen in den vergangenen Jahren oft Randale gegeben. So fällt die Bilanz der Polizei in diesem Jahr aus.

Von Berthold Veh

Gesprengte Briefkästen, umgesägte Maibäume, Schlägereien beim Maibaumaufstellen: In den vergangenen Jahren hat es in der sogenannten Freinacht immer wieder Delikte gegeben. Die vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Dillingen am Samstagmorgen fällt anders aus, denn die Ausgangssperre hat offensichtlich zu einer friedlichen Freinacht geführt. Passiert ist aber dennoch einiges, wie im Polizeibericht zu lesen ist.

