vor 49 Min.

So klappt die Aufnahme am Bona

Die Anmeldung am St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen wird in diesem Jahr an die aktuelle Situation angepasst. Eltern und Schüler sind eingeladen, nach der Abgabe der Einschreibungsunterlagen unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln ein persönliches Aufnahmegespräch mit Schulleiter Franz Haider zu führen. Wer gesundheitliche Bedenken hegt, kann das persönliche Aufnahmegespräch umgehen und der Schule lediglich die ausgefüllten Anmeldeformulare entweder per Post zusenden oder diese im Sekretariat abgeben oder in den Schulbriefkasten einwerfen. In jedem Fall wird darum gebeten, bis spätestens Donnerstag, 14. Mai, telefonisch einen Termin zu vereinbaren bzw. die Anmeldung anzukündigen (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 13.30 Uhr, Telefon 0821/4558-11300). Die endgültige Einschreibung findet von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, und Freitag, 22. Mai, statt. Weitere Hinweise und alle nötigen Anmeldeformulare sind auf der Homepage veröffentlicht (www.bonaventura-gymnasium.de/Übergang). Das Übertrittszeugnis muss im Original vorgelegt werden.

Gleichzeitig erinnert das Bonaventura-Gymnasium an die Einführung des sozial-wissenschaftlichen Zweiges ab dem kommenden Schuljahr. Neben diesen fachspezifischen Inhalten erhalten die Schüler die gleiche Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern wie in allen anderen Zweigen. (pm)

Themen folgen