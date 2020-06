vor 18 Min.

So klappt die Ausleihe in den Büchereien im Landkreis Dillingen

Plus Mit Körben, Mundschutz und viel Abstand: Die Büchereien im Landkreis sind wieder geöffnet. Die Besucher müssen sich an bestimmte Regeln halten.

Von Horst von Weitershausen

Gemütlich durch die Gänge schlendern, die dicken Schmöker hin und her schieben und in der Leseecke einfach mal zur Ruhe gekommen. All das war aufgrund der Corona-Pandemie lange in unseren Stadtbüchereien im Landkreis Dillingen nicht möglich. Die Krimis, Romane und Märchen blieben unberührt. Seit Mai ist es immerhin wieder möglich, dass Leseratten die neuesten Bücher wieder ausleihen können – wenn auch anders wie gewohnt. So können beispielsweise nur zwei Personen die Stadtbücherei in Höchstädt gleichzeitig betreten, informiert die Leiterin Maria Hergöth.

Das sagt die Höchstädter Leiterin Maria Hergöth

Darüber hinaus müssen die Besucher einen Mund-Nasenschutz tragen und vor dem Betreten der Bücherei die Hände desinfizieren. „Dennoch freuen sich die Büchereibesucher, vor allem Kinder und Jugendliche, dass die Türen zu uns wieder offen stehen“, sagt die Leiterin. Veranstaltungen wie Lesungen und Vorlesestunden sowie die beliebten Einladungen an Schulklassen seien jedoch in Zeiten von Corona nicht erlaubt, sagt Maria Hergöth. „Bis das wieder möglich ist, müssen wir uns alle einfach weiterhin in großer Geduld üben“, so Hergöth.

Auch die Stadtbücherei in Dillingen im Colleg hat wieder geöffnet. Zwar seien die Öffnungszeiten gleich geblieben, berichtet die stellvertretende Leiterin Verena Ott, aber: „Die Räumlichkeiten der Bücherei dürfen höchstens 15 Personen gemeinsam aufsuchen.“ Um dies auch kontrollieren zu können, seien am Eingang der Bücherei 15 Körbe für die Besucher bereitgestellt. Ohne Korb komme keiner in die Stadtbücherei hinein. Klar, dass die Körbe nach Gebrauch auch wieder gereinigt und desinfiziert werden, schildert die Angestellte.

Mit Maske und Abstand in die Bücherei

Des Weiteren dürften die Besucher nur mit Mund- und Nasenschutzmaske die Bücherei betreten, auch das Einhalten der Abstandsregeln sei obligatorisch. „Darüber hinaus gibt es jeweils einen getrennten Ein- und Ausgang für die Büchereibesucher.“ Die geplanten Veranstaltungen seien bis auf Weiteres alle gestrichen, ebenso die Klassenführungen. Derzeit werde geplant, Führungen digital durchzuführen. Darüber hinaus erhielten die Schulen weiterhin „Medienkisten“. Ebenso aufrecht erhalten werde der Service wie zu Zeiten des Lockdowns, Bücher an Menschen im Stadtgebiet von Dillingen zu bringen, wenn sie sie nicht persönlich ausleihen können. Dafür sei wie bisher nur eine telefonische Meldung notwendig, sagt Verena Ott.

Ähnlich sind auch die Einschränkungen für den Besuch der Stadtbücherei in Lauingen. Zutritt zur Stadtbücherei ist nur mit einem Bibliotheksausweis möglich oder Personen, die sich neu anmelden wollen, erklärt die Leiterin Heidi Hüll. In der Bücherei dürften sich maximal fünf Besucher gleichzeitig aufhalten, um die Einhaltung des Mindestabstands zu garantieren. Die Zählung erfolge anhand der Ausgabe von Bücherkörben, in denen die Ausleihen gesammelt werden. Deshalb könne es zu Wartezeiten beim Einlass kommen, meint die Leiterin. Ist kein Korb verfügbar, so müsse außerhalb des Gebäudes gewartet werden.

Die Bücherei habe nur für die Ausleihe und Rückgabe der Lektüren geöffnet, so Heidi Hüll weiter. Ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek sei zurzeit nicht gestattet (maximal 15 Minuten), weshalb die PC-Arbeitsplätze vorerst gesperrt blieben. Die Besucher müssen sich wie überall an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln halten und einen Mund-Nasenschutz tragen. Des Weiteren gebe es für die Besucher einen separaten Eingang und Ausgang. „Führungen und Veranstaltungen finden derzeit nicht statt“, berichtet die Leiterin mit dem Hinweis auf eine geplante Vorlesestunde im Freien am 13. Juni für Kinder.

Stadtbücherei Gundelfingen hat auch geöffnet

Zu den gewohnten Öffnungszeiten wie vor Corona kann seit rund vier Wochen auch wieder die Stadtbücherei Gundelfingen besucht werden. Doch auch dort gelten die üblichen Einschränkungen, berichtet Leiterin Eva Winter: So dürfen sich nur sechs bis sieben Personen mit Schutzmaske gemeinsam in den Büchereiräumen aufhalten, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Um die erforderlichen Hygienevorschriften erfüllen zu können, sei am Eingang zur Bücherei ein Hygienetisch aufgestellt worden, wo sich die Besucher die Hände desinfizieren können und bei Bedarf auch einen Mund-Nasenschutz erhalten. Sie verspüre schon einen gewissen Nachholbedarf bei der Ausleihe, berichtet Leiterin Eva Winter.

Doch habe sie die Lockdown-Zeit dafür genutzt „einmal richtig auszumisten“ und diese Bücher dann in Kisten vor die Bücherei gestellt. „Hier konnte sich jeder bedienen“, was zu ihrer Freude auch genutzt worden sei. Alle Veranstaltungen wurden gestrichen. Einzig die „Open Air“-Lesung zu Beginn der Sommerferien im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt stehe „noch“, betont Winter. Dennoch sei sie darüber glücklich, dass mit diesen Einschränkungen den Menschen in der Stadt das Angebot der Stadtbücherei Gundelfingen wieder präsentiert werden kann.

