So könnte die Bissinger Grund- und Mittelschule umgebaut werden

Plus In Bissingen wird dem Gemeinderat der erste Entwurf für den Umbau der Einrichtung vorgestellt. Auch die Gemeinde und Vereine könnten davon profitieren.

Von Dominik Bunk

Im Moment hat die Bissinger Grund- und Mittelschule zu wenig Platz für die Schülerinnen und Schüler. Auch die Anmeldezahlen der umliegenden Kindergärten ließen für die Zukunft keine Besserung der Situationen erahnen, falls „nicht viele wegziehen“, wie Schulleiter Werner Zucker scherzhaft meinte.

Bei dieser Meinung unterstützt ihn die Regierung Schwabens, die nach einer Prüfung den Handlungsbedarf bestätigte. Rund 1000 Quadratmeter würden im Basiswert fehlen, wie Bürgermeister Stephan Herreiner den Mitgliedern des Marktgemeinderats Bissingen erklärte. Bei der Sitzung am Dienstagabend wurde der erste Umbauplan vorgestellt.

Der Umbau in Bissingen wird vermutlich neun Millionen Euro kosten

Architekt Wolfgang Obel aus Donauwörth, der mit der Planung beauftragt wurde, rechnet mit rund neun Millionen Euro Gesamtkosten. Dabei geht er von ungefähr 3,5 Millionen Euro an Zuschüssen aus, weshalb der Schulverband der Marktgemeinde rund 5,5 Millionen Euro selbst tragen müsste.

Geplant sind Anbauten an das Schulgebäude. In Bestandsgebäuden sollen lediglich neue Rohre und Leitungen verlegt werden. Obel betont dabei, dass die Schule auch barrierefrei gestaltet werden müsse. Dazu würden zwar Stufen und andere physische Hindernisse zählen, aber auch Aspekte wie die Orientierung im Schulgebäude und die Qualität der Luft. Neben dem offeneren Gefühl der Schülerinnen und Schüler sähe er deshalb einen großen Vorteil in größeren Räumen mit höheren Decken. Auch neue sanitäre Anlagen seien angebracht, da der Toilettenweg, sowohl für Lehrer als auch Schüler, oft sehr weit ausfiele. Gerade an der Pausenhalle wäre das sinnvoll, da diese zusätzlich Veranstaltungsort sei.

Die Aula der Bissinger Schule ist dem Schulleiter besonders wichtig

Ein wichtiger Punkt ist für den Schulleiter die Erweiterung der Aula, die für 180 Schülerinnen und Schüler schlichtweg zu klein sei. Vor allem, wenn die Kinder „seit drei Stunden gesessen sind und sich bewegen wollen“. Außerdem soll diese der neue Eingangsbereich der Schule werden. Doch nicht nur für die Schulgemeinschaft würde der Umbau des Bereichs Vorteile bringen; auch Vereine und die Gemeinde könnten die neue Bühne bei Veranstaltungen bespielen. „Die Grund- und Mittelschule soll ein Mittelpunkt der Gemeinde sein, und auch so genutzt werden“, so Zucker.

Von den Ratsmitgliedern kamen einige Vorschläge. Beispielsweise bezüglich einer möglichen Aufstockung des Bestandsgebäudes. Architekt Obel meinte dazu aber, dass das noch gegeneinander aufgerechnet werden müsse, um letztendlich die ideale Lösung zu finden. Schulleiter Zucker erklärte dem Gemeinderat, er sei um jede Änderung dankbar und nicht böse, wenn die Umsetzung nicht so umfangreich ausfallen würde, wie vorgestellt.

Warum der Bissinger Bürgermeister die Maßnahme für alternativlos hält

Bürgermeister Herreiner betonte, ein Umbau, egal wie, sei alternativlos. Und würde später eher teurer. Letztlich stimmten alle Ratsmitglieder für die europaweite Ausschreibung mittels VgV-Verfahren auf Basis der vorgestellten Planung. Die Reaktion des Bürgermeisters darauf: „Das hätte ich eigentlich nicht gedacht.“

Weiter ging es mit der Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz in Unterbissingen. Die Marktgemeinde übernimmt die Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro für eine neue Rutsche dort. Die restlichen rund 4000 Euro für die weiteren Spielgeräte, eine Nestschaukel, eine Turnstange und ein Karussell, sollen von den örtlichen Vereinen getragen werden. Dass die sich um den Aufbau kümmerten, lobte der Rat.

Daneben kamen zahlreiche Bauanträge und Voranfragen: In Unterbissingen an der Bergmühle sollen sechs Carports entstehen. Der Rat stimmte zu. In Zoltingen soll ein Gebäude von landwirtschaftlicher in private Nutzung umgestaltet werden, dafür soll das bestehende Gebäude zum Teil abgebrochen und neu überdacht werden. Nachbarn haben bereits per Unterschrift ihr Einvernehmen mitgeteilt, das tat auch der Rat.

Eine Voranfrage aus Oberliezheim wird zurückgestellt

Für Oberliezheim lag eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus im Außenbereich vor. Dabei gab es allerdings noch einige Unklarheiten, da dort laut Flächennutzungsplan eigentlich landwirtschaftliche Nutzung angedacht ist. Eine landwirtschaftliche Privilegierung liegt aber nicht vor, da ein privates Wohnhaus entstehen soll. Zwar hatte der Nachbar, dessen Wiese auch noch zwischen Ort und geplantem Haus liegt, bereits per Unterschrift zugestimmt. Jedoch war nicht klar, ob dieser von den entstehenden Erschließungskosten wusste, die im Falle der Zustimmung des Rats von ihm getragen werden müssten. Deshalb wird mit Bauherrn und Nachbarn noch mal das Gespräch gesucht; die Voranfrage wurde also zunächst abgelehnt.

In Hochstein möchte ein anliegender Unternehmer eine Wohnanlage mit zehn Wohneinheiten bauen. Diese soll drei Stockwerke, zehn Stellplätze für Fahrzeuge in einer Tiefgarage und fünf Stellplätze im Außenbereich bekommen. Die Unterschriften der Nachbarn liegen bereits vor, jedoch machten sich einige Ratsmitglieder Gedanken, ob Hochstein „bereit“ für eine solche Wohnanlage sei. Zum einen bräuchte auf dem Land fast jeder ein Auto, weshalb die Straße voll geparkt werden könnte. Außerdem sei die Frage, ob die „fremden Leute“ mit den Immissionen der Landwirtschaft klar kommen würden. Letztlich stimmten zehn Ratsmitglieder dafür, der Voranfrage stattzugeben, fünf dagegen.

