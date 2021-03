So kommen Sie mit dem Motorrad sicher durch die Saison

Die Dillinger Interessengemeinschaft G&G Tours veranstaltet ein sogenanntes Warm-up. Wer daran teilnehmen kann.

Motorradfahren ist ein ebenso faszinierendes wie gefährliches Hobby. Deshalb organisiert die Dillinger Interessengemeinschaft G&G Tours alljährlich zum Saisonbeginn ihr sogenanntes Warm-up. In abwechslungsreichen Parcours können die Teilnehmer mit und ohne Anleitung üben und trainieren, um so fit und sicher in die neue Saison zu starten.

Auch für Wiedereinsteiger

Dieses Training eignet sich laut Pressemitteilung für den Fahranfänger ebenso wie für den Wiedereinsteiger. Selbst Routiniers „erfahren“ hier oftmals Neues. Neu ist diese Jahr auch die Anleitung der korrekten Helmabnahme bei einem verunglückten Biker sowie die stabile Seitenlange.

Auf dem Gelände der Firma Fisel

Auf dem Speditionsgelände der Firma Reinhold Fisel in Dillingen ist viel Platz, um abseits vom öffentlichen Straßenverkehr zu üben. Alle Passagen aus einem professionellen Fahrsicherheitstraining werden den Teilnehmern angeboten. Die „Instruktoren“, allesamt erfahrene Biker und Tour Guides, möchten Tipps und Tricks aus dem „richtigem Leben“ vermitteln. Mit einer kleinen Ausfahrt endet die kostenlose Veranstaltung, die bei jeder Witterung stattfindet (Teilnehmerzahl begrenzt).

An die Masken denken

Die Termine sind am Sonntag, 11. und 18. April, sofern es die aktuelle Corona-Situation erlaubt. Auf den Übungsplätzen gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen, eine FFP-2-Maske muss getragen werden. (pm)

Weitere Informationen im Netz unter galonska.eu

