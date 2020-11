23.11.2020

So läuft es auf den Dillinger Großbaustellen

Plus Am Dillinger Parkhaus werden die Kräne aufgebaut. Die Kapuzinerstraße bekommt mit den beiden Wohn- und Geschäftshäusern ein neues Gesicht. Für die Eröffnung von Müller, My-Shoes und Fussl gibt es einen Zeitplan.

Von Berthold Veh

Es gibt Zeiten wie diese, da ist Normalität etwas Wohltuendes. Auf den Dillinger Baustellen jedenfalls läuft es rund. Von Corona ist wenig zu spüren. Ein Millionenprojekt nach dem anderen wächst da in die Höhe. Etwa in der Bahnhofstraße, wo das städtische Kommunalunternehmen ein Parkhaus errichtet. Angrenzend an das Haus der Wirtschaft Nordschwaben werden dort etwa 300 neue Parkplätze entstehen.

Kostenloser Bus-Service erspart lästige Parkplatzsuche

Im Herbst 2021 soll das Parkhaus eröffnen, hat die Architektin und Bauleiterin Verena Schweyer bereits im Oktober angekündigt. Und gegenwärtig gibt es keinen Zweifel, dass dieses Ziel auch erreicht wird. „Wir sind seit dem Baubeginn gut vorangekommen und liegen im Zeitplan“, teilt Schweyer auf Anfrage mit. Die Erdarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Der erste der beiden Kräne ist, wie die Bauleiterin erläutert, bereits aufgestellt, seit Dienstag wird der größere mit einer Höhe von 28 Metern aufgebaut. Der Stahlverbundbau, so Schweyer, soll demnächst beginnen.

Viel Betrieb ist gerade auf der Baustelle des neuen Parkhauses beim Dillinger Bahnhof. Ein Kran steht bereits, und jetzt wird ein zweiter Kran mit einer Höhe von 28 Metern aufgebaut. Bild: Berthold Veh

Etwas besser genutzt zu werden scheint inzwischen der kostenlose Bus-Service, den die Stadt Dillingen eingerichtet hat. Denn während der Bauzeit der Riesengarage fallen rund 130 Parkplätze weg. Autofahrer können sich durch das städtische Angebot die lästige Parkplatzsuche ersparen. Der kostenlose Bus fährt im 15-Minuten-Takt vom Festplatz Donaupark über den Bayerisch-Hof-Platz zum Bahnhof. Der städtische Sprecher Jan Koenen sagt: „Laut Busunternehmen haben vergangene Woche rund 160 Personen den kostenlosen Shuttlebus genutzt.“ Das sind immerhin mehr als 30 pro Werktag, den Samstag nicht eingerechnet.

Läuft nach Plan: der Bau der Mittelschule, die Ende 2021 fertig sein soll. Bild: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Die Dillinger Mittelschule soll Ende 2021 fertig sein

In Riesenschritten kommen die Dillinger Mittelschule, die Ende 2021 fertig sein soll, und die neue Verwaltungszentrale von Regens Wagner in der Erzbischof-Stimpfle-Straße voran. Etwa 15 Millionen wird das neue Direktionsgebäude von Regens Wagner kosten. Direktor Rainer Remmele ist mit dem Baufortschritt zufrieden. „Das Gebäude entwickelt sich stetig, wir sind gut im Zeitplan“, sagt Remmele. Im Frühjahr werde der Rohbau fertig sein, und 2022 sollen die Bürogebäude bezogen werden. Passend zu einem großen Jubiläum: In zwei Jahren feiert das Regens-Wagner-Werk seinen 175. Geburtstag.

In Riesenschritten voran kommt auch das neue Gebäude der Regens-Wagner-Direktion in Dillingen. Bild: Berthold Veh

Unter Hochdruck wird auch an den beiden Wohn- und Geschäftshäusern in der Kapuzinerstraße gearbeitet. Sie verändern das Aussehen der Dillinger Einkaufsmeile grundlegend. In den Komplex der VR-Bank Donau-Mindel wird unter anderem die Fussl Modestraße einziehen. Und im Wohn- und Geschäftshaus der Stadthaus Dillingen GmbH, einer Tochter der Activ-Group, lassen sich der Drogeriemarkt Müller und der Händler My-Shoes nieder.

Wegen archäologischer Grabungen stockte der Bau

Wegen der archäologischen Grabungen hatte der Bau anfangs gestockt. Doch inzwischen ist das Projekt voll in der Spur, wie Activ-Group-Prokurist Elmar Nothhelfer informiert. Mit verschiedenen Maßnahmen wie der Aufstockung von Personal und dem Einsatz von Fertigteilen habe die zeitliche Verzögerung zum Teil wieder wettgemacht werden können. Die beiden Wohn- und Geschäftshäuser sollen Ende 2021 ganz fertiggestellt sein, erläutert Nothhelfer. „Nach aktuellem Stand – und falls uns Corona nicht noch ausbremst – werden Müller und My-Shoes im September 2021 eröffnen“, teilt der Prokurist und Projektentwickler mit. Die Fussl Modestraße will nach Informationen unserer Zeitung ebenfalls im September die Türen öffnen. Eine gemeinsame Eröffnung sei wünschenswert, so Nothhelfer. Dies müsse aber erst noch abgestimmt werden. „Falls dies coronabedingt möglich ist, freuen wir uns auf eine große Einweihungsfeier im vierten Quartal 2021“, erklärt Nothhelfer. Alle gewerblichen Mieter in den beiden Wohn- und Geschäftshäusern seien nach wie vor „von Dillingen begeistert“.

Die Zufahrt zur Vorstadt ist gesperrt. Der Traube-Anbau wird zurückgebaut. Bild: Berthold Veh

Die Straße am Ledertor ist derzeit gesperrt

Ein Kran steht derzeit auch am Ledertor – der Zufahrt von der Königstraße zur Vorstadtstraße. Sie ist mittlerweile nicht nur für Autos, sondern seit voriger Woche auch für Fußgänger und Radler gesperrt. Dort wird seit Montag ein Teil des Traube-Anbaus abgerissen. Laut Abbruchunternehmen soll dies zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Danach könnte die Straße „Am Ledertor“ etwa Mitte Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden.

