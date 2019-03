05:00 Uhr

So lief Katja Müllers erste Bürgerversammlung in Lauingen

Bei Katja Müllers erster Bürgerversammlung in der Lauinger Stadthalle kommt ein Dauerthema wieder auf.

Von Jakob Stadler

Die erste Bürgerversammlung der neugewählten Lauinger Rathauschefin in der Lauinger Stadthalle hat hunderte Menschen dorthin gelockt. Sie hören Katja Müllers Ausführungen über abgeschlossene, laufende und geplante Projekte zu und viele nutzen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Etwa Friedrich Katzmaier, der über die Bahnhofsstraße spricht. „Wenn Sie da um 12.30 Uhr rausschauen, da kommen Sie nicht durch“, sagte er. Es ist die Abholzeit beim Kindergarten – und viele kommen mit dem Auto. Er könne sich ein eingeschränktes Halteverbot und Parkausweise vorstellen. Müller sagt: „Das Thema hätte ich gerne bei der nächsten Verkehrsschau mit der Polizei dabei.“ Die Tagesordnung sei da schon lang aber man werde es noch aufnehmen.

Das Verkehrskonzept ist Thema in Lauingen

Theo Schmid sprach das Verkehrskonzept und das Problem der Rechts-vor-links-Regelung im Innenstadtbereich an. Als Autofahrer sehe man kaum, wo nun was gelte. „Man weiß nie sicher, ob der andere hält“, sagte Schmid. Müller kennt das Problem, sie ist dort selbst viel mit dem Auto unterwegs. „Ich provozier es dann nicht und warte, bis mich jemand reinlässt“, sagt sie. Das Verkehrskonzept werde eine große Rolle bei der Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße spielen.

Zur Herzog-Georg–Straße meldete sich Martina Lenzer vom Arbeitskreis Altstadt mit einer Bitte: Es hatte vonseiten der Stadt schon früher Planungen über mögliche Umbauten an der Straße gegeben. Das, was geplant wurde, solle man doch veröffentlichen. Müller will die alten Planungen sichten und sie bis auf das, was etwa wegen personenbezogener Daten nicht veröffentlicht werden darf, zugänglich machen. Auch Angela Sporer bezieht sich auf die Herzog-Georg-Straße, in diesem Fall auf den projektbezogenen Ausschuss, den der Stadtrat eingerichtet hat. Darin sitzen mehrere Interessensvertreter. „Was ich vermisst habe war die Interessengemeinschaft der Landwirte“, sagt sie – dabei müssten viele von ihnen über die Straße fahren. Müller erklärt, man habe sich irgendwann auf eine Größe festlegen müssen, in der der Ausschuss gut arbeiten könne. Einige Interessensgruppen wurden nicht aufgenommen. „Das heißt aber nicht, dass die Interessen nicht gehört würden“, sagt sie. Man habe mit Landwirten gesprochen und kenne deren Anliegen. Zudem könnte man für einzelne Sitzungen weitere Gruppen beratend hinzuzuziehen.

Isabella Kigele-Weiß bittet darum, dass sich die Stadt Gedanken zu einem Problem beim Premiumwanderweg Donauwald macht. Der führe über den aktuell gesperrten Weg am Brenzabhang bei Faimingen – bei dem die Kante immer wieder abbricht. „Das ist schon aufgenommen worden“, sagte Müller. Man habe nämlich auch bemerkt, dass der Weg trotz Sperrung genutzt wird.

Bettina Bizzarro regt an, das Stadeltheater senioren- und behindertengerecht umzubauen – es gibt weder Rampe noch Handlauf. Müller erklärt, sie sei bereits am Tag zuvor dort gewesen und habe zugesichert, sich darum zu kümmern.

Soll die Haidhofsiedlung an die Wasserleitung angeschlossen werden?

Thomas Köhnlein von der Haidhofsiedlung fragt, ob man diese nicht an die Wasserleitung anschließen könne, die nur 300 Meter entfernt liege. Und er möchte wissen, wie der Zeitplan für den Breitbandausbau sei. Die Fragen beantwort DSDL-Chef Wolfgang Behringer. Er erklärt, dass man den Aussiedlerhof schon anschließen könne – die Kosten müssten die Bewohner aber selbst tragen. Beim Breitbandausbau beginne man im Frühjahr in Veidriedhausen und Frauenriedhausen, weil dort ohnehin Arbeiten anstünden. Dann folge das Gewerbegebiet im Osten, weil das schnelle Netz für viele Firmen essenziell ist. Insgesamt habe man drei Jahre Zeit für den Ausbau, die Haidhofsiedlung werde eher am Ende des Zeitraums drankommen. Zufrieden ist Köhnlein nicht. „Irgendwo sind wir immer die Vergessenen“, sagt er.

Simone Winkler nennt einige Straßen im Wohngebiet im Lauinger Westen. „Das ist 30-Zone, aber keiner hält sich dran“, sagt sie. „Wegen mir dürfte man da gerne öfter blitzen.“ Müller nimmt die Anregung auf. Friedrich Katzmaier rät, nicht immer das Auto mit dem auffälligen Kennzeichen zu nutzen. „Die Nummer kennt jeder“, sagte er.

Reinhard Kastner sagte: „Die Ost-endstraße leidet“ – und zwar unter dem Lkw-Verkehr zum Industriegebiet und insbesondere dem Schwerlastverkehr. Wegen diesem würden immer wieder Parkplätze gesperrt, ausgerechnet nachts. Das hinterlasse auch Spuren: Die Straße habe Rillen bekommen. Müller erklärt, dass der Schwerlastverkehr die Strecke nehme, weil die Fahrzeuge nicht unter den B16-Brücken hindurch kommen. Eine Lösung habe sie spontan auch nicht parat. Sie wolle das mit der Verwaltung besprechen. Weitere Sorgen gebe es wegen eines geplanten Baugebietes am Ende der Ostendstraße, erklärt Kastner. Die Anlieger könnten sich kaum vorstellen, dass der Bauverkehr über ihre Straße geleitet werden kann. Müller erklärt, die Planungen für das Baugebiet seien noch nicht sehr konkret. Man wolle aber einen Verkehrsplaner einbeziehen und sei sich der Befürchtungen der Anlieger bewusst.

In ihrem Vortrag zu Beginn der Versammlung ging Katja Müller unter anderem auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen ein. Der Wert steigt nach einem leichten Rückgang seit 2011 wieder an. Zum 15.3. hat Lauingen mit 11095 einen neuen Höchstwert erreicht.

Stark schwankende Gewerbesteuer

Bei den Haushaltszahlen ging Müller auf die stark schwankende Gewerbesteuer ein, die etwa 40 Prozent unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Kommunen liege. Die Schulden stehen bei knapp unter 20 Millionen Euro. Der Schuldendienst verschlinge das Geld, das die Stadt eigentlich für Investitionen brauche. 2018 konnte man die Schulden immerhin um 80000 Euro senken. „Wir hoffen, dass wir das weiter abbauen können“, sagte Müller. „Wenn auch in kleinen Schritten.“

Katja Müller wies darauf hin, dass ihre Tür auch außerhalb einer Bürgerversammlung offen stehe. Und darauf, dass man sich über die „Bürgermeldungen“-Funktion der Lauingen-App direkt an die Verwaltung wenden kann. Für die Rathauschefin stehen in der nächsten Woche noch zwei weitere Bürgerversammlungen an: am Montag in der Schützenklause in Frauenriedhausen und am Mittwoch im Faiminger Schützenheim, jeweils um 19 Uhr.

Kürzlich gab es auch in Veitriedhausen eine Bürgerversammlung: Veitriedhausen will langsamere Autos und schnelleres Internet

Weitere Nachrichten aus Lauingen:

Flutpolder: Der Landrat schreibt Lauingen einen offenen Brief

Es gibt mehr Kinder in Lauingen

Wie das Lauinger Seniorenheim den Pflegenotstand spürt

Themen Folgen