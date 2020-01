vor 50 Min.

So macht man im Landkreis Dillingen Karriere

Sie stehen hinter der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“, die am 15. Februar in Höchstädt stattfindet.

In wenigen Wochen findet die „Fit for Job“ in Höchstädt statt. Mehr als 100 Aussteller nehmen daran teil

Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ ist mit Blick auf die Fachkräftesituation und den demografischen Wandel, bei den Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung so attraktiv wie noch nie. Dieses Fazit zog Landrat Leo Schrell gemeinsam mit dem Agenda21-Beauftragten des Landkreises, Hermann Kleinhans, bei der Vorstellung der Werbemittel für die Messe. Diese findet am Samstag, 15. Februar, von 9 bis 13 Uhr, bereits zum 16. Mal in Folge in Höchstädt statt.

„Mit einer Spitzenbeteiligung von mehr als 100 Ausstellern aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung sowie Behörden, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Initiativen wird die Leistungsstärke unserer heimischen Wirtschaft eindrucksvoll sichtbar“, freut sich Landrat Leo Schrell über das hohe Interesse seitens der Wirtschaft. Um der Nachfrage der Unternehmen nach Ausstellungsflächen einigermaßen gerecht zu werden und den Jugendlichen eine möglichst große Bandbreite an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zu präsentieren, hat das Organisationsteam das Ausstellungskonzept laut Pressemitteilung weiter optimiert. So erläuterte Kleinhans, dass durch die gemeinsame Präsentation von speziellen Branchen, beispielsweise den Einrichtungen der Altenpflegehilfe oder des Garten- und Landschaftsbaus, eine höhere Aufmerksamkeit bei den jungen Menschen für deren Berufsbilder generiert werden soll.

Landrat Leo Schrell sieht in der „Fit for Job“ einen wesentlichen Baustein in der Fachkräftesicherung des Landkreises. „Die Messe bietet rund 4000 Jugendlichen in unserem Landkreis sowie aus der unmittelbaren Region, die in den nächsten Jahren vor der Berufswahl stehen, eine wichtige Orientierungshilfe.“ Rund 170 Ausbildungsberufe und 50 duale Studiengänge über zahlreiche Berufsbilder, die in unmittelbarer Heimatnähe angeboten werden, werden präsentiert.

Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes informierte über das Werbekonzept der „Fit for Job“. „Wie in den Vorjahren wurde ein crossmediales Werbekonzept im Zusammenspiel von Print- und Onlinemedien erstellt, um den Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich möglichst umfassend auf die Messe“ vorzubereiten, so Christian Weber. Günter Hirschmann, Geschäftsführer des Arbeitskreises Schulewirtschaft, sagt, dass die „Fit for Job“ die perfekte Plattform biete, sich gezielt über die Berufsbilder, deren Voraussetzungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Insbesondere die Gespräche zwischen den Jugendlichen tragen nach Hirschmanns Meinung dazu bei, dass die jungen Menschen ein Gefühl dafür bekommen, welcher Beruf den eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Neigungen am ehesten entspricht. Neben den Präsentationsflächen in der Nordschwabenhalle, der Berufsschule und der eigens errichteten Messehalle „Das Handwerk“ gehören zudem von Christian Hieber von der Agentur für Arbeit erarbeitete Vorträge zum Programm. (pm)

Informationen zur Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ stehen auf der Internetseite www.du-und-deine-zukunft.de zur Verfügung. Zudem sind Informationen zur Messe unter www.facebook.com/fitforjob.dlg erhältlich.

