vor 51 Min.

So schöne Oldtimer versammelten sich in Birkenried

Rund 50 Oldtimer kamen zur Ausstellung nach Birkenried. Hier gelangen Sie zur Bildergalerie.

Von Horst von Weitershausen

Das Wetter passte, die Stimmung und das Ambiente auch: So verlief die Oldtimerausstellung in Birkenried am Sonntag.