So sieht der Ziertheimer Gemeinderat ab jetzt aus

Fünf neue Gemeinderäte werden in Ziertheim vereidigt. In Zeiten wie diesen läuft das aber deutlich anders ab als zu Beginn der vergangenen Wahlperioden: Bei der ersten Sitzung des neu gewählten Gremiums in der Sporthalle bittet Bürgermeister Thomas Baumann sie nicht nach vorn. Stattdessen bleiben Leonhard Reck, Marina Weinmann, Jörg Mall, Ernst Linder und Christian Löffler mit ausreichendem Sicherheitsabstand hinter ihren Tischen stehen, um ihren Schwur zu leisten. Letztere sind, genau wie die Stühle für die Zuschauer, weit auseinander platziert. „Schön, dass jetzt alle an Bord sind“, sagt Baumann gleich zu Beginn.

Martin Kienle ist der neue Zweite Bürgermeister

In der ersten Sitzung steht wie immer die Frage im Raum, wie der Gemeinderat künftig zusammenarbeiten will. Dafür sind wichtige Posten zu besetzen, das Amt des Zweiten Bürgermeisters etwa. Auf Vorschlag von Reiner Haselmeier ( CSU) übernimmt diesen Posten künftig Martin Kienle (CSU). Gleich in der ersten Abstimmung beweisen die Räte Einigkeit: Der Zweite Bürgermeister wird einstimmig gewählt. Der leistet seinen Eid, dreht sich zu den übrigen Räten und sagt: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Gremiums.“ Auch die anderen Posten werden einstimmig vergeben. Nur bei zwei Punkten gibt es Gesprächsbedarf.

Da wäre die Änderung der Geschäftsordnung: Unter anderem wird darin das Prozedere eines Genehmigungsfreistellungsverfahrens geregelt. Neubauten, die sich an den Bebauungsplan halten, sollen künftig einfach vom Bürgermeister unterschrieben werden können, ohne dass der Gemeinderat darüber abstimmt. Dies ist schon länger so geregelt, wurde aber in der Praxis nicht umgesetzt. Werner Burdack (WGD) etwa hat da aber Zweifel. Bisher seien schließlich alle Bauanträge vom Gemeinderat entschieden worden. Laut Geschäftsstellenleiter Tobias Steinwinter soll das neue Verfahren den Prozess beschleunigen, Entscheidungen über Bauten, die sich nicht an den Bebauungsplan halten, werden aber weiterhin vom Rat getroffen. Außerdem wird der Gemeinderat über jeden Neubau informiert.

Diskutiert wird über den Posten des Schriftführers

Ein weiterer Punkt, der für längere Diskussionen sorgt, ist das neu einzuführende Amt des Schriftführers. Mitschriften haben bisher Verwaltungsmitarbeiter geführt. Die sollen künftig aber sachbezogener eingesetzt werden, um die dünn besetzte Verwaltung etwas zu entlasten. Das heißt: Wenn auf der Tagesordnung kein Thema steht, bei dem ein Sachverständiger aus der Verwaltung nötig ist, kommt auch kein Mitarbeiter zur Sitzung, solange der Bürgermeister keinen anfordert. Einige Räte haben diesbezüglich jedoch Bedenken: Andreas Wagner (WGD) ist etwa der Meinung, dass in den meisten Sitzungen ohnehin ein Mitarbeiter anwesend sein muss. Werner Burdack meint, er verstehe das Problem mit dem Fachkräftemangel, das solle aber nicht auf ein ehrenamtliches Gremium abgewälzt werden, in dem es besagte Fachkräfte ebenfalls nicht gibt. Eine Sorge vieler Räte ist, dass das Mitschreiben des Sachprotokolls sie von der eigentlichen Debatte ablenken könnte. Viele Lösungswege werden diskutiert. Marina Weinmann (FWV) erklärt schließlich, sie hätte sich das Amt schon vorstellen können, sei jetzt aber etwas abgeschreckt. Nach mehr als 45-minütiger Diskussion entscheidet das Gremium schließlich mit zwei Gegenstimmen, die Entscheidung zu vertagen. So könnten sich gerade die neuen Räte, zu denen auch Weinmann zählt, erst einmal einleben, bevor sie sich für so ein Amt bereit erklären.

