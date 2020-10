vor 21 Min.

So sieht gelebte Wiedervereinigung aus

Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner reist spontan nach Oberwiera

Oberwiera ist seit 1990 die Partnergemeinde des Marktes Bissingen. Im Juli 1990 wurde Bissingen vom Bayerischen Städte- und Gemeindetag zu einer Informationsfahrt nach Altusried eingeladen. Hier ging es darum, Partnerschaften zwischen den Gemeinden aus den damaligen alten und den neuen Bundesländern zu knüpfen.

Die Gemeinde Oberwiera bestehend aus den Ortsteilen Oberwiera, Niederwiera, Röhrsdorf, Neukirchen, Wickersdorf und Harthau war für den Markt Bissingen vorgesehen.

Diese Gemeinde gehört zum Freistaat Sachsen, liegt am nördlichen Rand des Landkreises Zwickau, welcher an Thüringen grenzt und ist ein Teil der Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg. Seit 1990 folgten gegenseitige Einladungen zu Festen beider Gemeinden. So steht es in der Pressemitteilung. Am Tag der Deutschen Einheit besuchte Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner spontan und unangekündigt den neuen Amtskollegen Holger Quellmalz aus Oberwiera, welcher in dieser Woche auch seinen 40. Geburtstag feiert. Die Überraschung war gelungen, heißt es. Quellmalz, der in den Sommermonaten zusammen mit seiner Familie eine Gartenwirtschaft betreibt, hatte an diesem Tag den letzten Öffnungstag des Jahres und es gab sehr viel zu tun.

Der Bissinger Bürgermeister leistete „Amtshilfe“, so die Worte von Quellmalz, und unterstützte ihn an der Kasse. Es ergab sich auch Gelegenheit zum Gespräch mit dem Amtsvorgänger Geringswald, der unter den Besuchern weilte. Die Leute vor Ort waren sichtlich beeindruckt von der „gelebten Wiedervereinigung“ am Tag der Deutschen Einheit. Es ergaben sich auch tolle Gespräche mit den Besuchern und Ortsbewohnern.

Zum Abschluss überreichte Bürgermeister Herreiner noch ein Präsent mit Kesseltaler Spezialitäten und bedankte sich für den schönen kurzweiligen Nachmittag. 30 Jahre Städtepartnerschaft, 30 Jahre Wiedervereinigung und der anstehende Geburtstag des dortigen Bürgermeisters. Sichtlich ein Tag der Freude für alle – so schildert es Stephan Herreiner in einer Pressemitteilung. (pm)

