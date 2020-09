00:32 Uhr

So sieht man die Erstklässler besser

Die AOK und die Landesverkehrswacht Bayern verteilen Sicherheitsüberwürfe

707 Schulwegunfälle passierten im Jahr 2018 auf Bayerns Straßen, 2019 waren es mit 649 deutlich weniger. Trotz der positiven Entwicklung bleibt es ein wichtiges Anliegen, die Schulwegsicherheit weiter zu verbessern. Bei Dunkelheit und in der Dämmerung vergrößert sich das Unfallrisiko. Mit einer Warnweste oder Reflektoren kann man allerdings die Sichtbarkeit erhöhen und so das Unfallrisiko im Vergleich zu dunkler Kleidung halbieren.

Um Kinder auf ihrem Weg zur Schule für andere Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen, stattet die AOK in Dillingen zum Schulstart 109 Erstklässler an drei teilnehmenden Schulen mit reflektierenden Sicherheitsüberwürfen aus. „Wir freuen uns sehr, wenn unser Beitrag hilft, den Schulweg gerade für die kleinsten und schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr sicherer zu machen und die Zahl der Schulwegunfälle weiter zu senken“, so Hermann Hillenbrand von der AOK-Direktion Günzburg.

Die AOK kooperiert bei der Aktion mit der Landesverkehrswacht Bayern. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Sicherheit im Straßenverkehr für Schulkinder zu erhöhen. „Verkehrssicherheit fördern und Verkehrsunfälle vermeiden – das ist unser Anspruch, und dazu tragen die sogenannten Warndreiecke einen wesentlichen Teil bei“, so Hildegunde Risse-Scherm von der Kreisverkehrswacht in Dillingen. An insgesamt etwa 1800 Grund- und Förderschulen in ganz Bayern werden an rund 89000 Abc-Schützen Sicherheitsüberwürfe verteilt.

Wilhelm Martin, Schulamtsdirektor im Landkreis Dillingen, freut sich: „An unseren Schulen erhalten 109 Erstklässler die praktischen Überwürfe und sind so in der dunklen Jahreszeit auf ihrem Schulweg sichtbarer und damit sicherer.“ (pm)

Themen folgen