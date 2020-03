vor 17 Min.

So soll das GVD-Areal entwickelt werden

OB-Kandidat Kunz und die Dillinger CSU wollen dort auch Sozialwohnungen schaffen

Für die Präsentation ihrer Kandidaten und ihres Programms machte die Dillinger CSU in den zurückliegenden Wochen in allen Stadtteilen Station. Zur zentralen Wahlveranstaltung in der Kernstadt begrüßte Oberbürgermeister Frank Kunz mit dem Dillinger Ortsverbandsvorsitzenden Wolfgang Gorhau und den Bewerbern für den Stadtrat und Kreistag die Gäste zudem im Dillinger Restaurant „Kleiner Italiener“.

Hierbei kam die Sprache unter anderem auf die Innenstadtentwicklung. Kunz ging auf die Ansiedlung des Müller-Markts ein. „Unsere Stadt verfolgt seit Jahren das Ziel: Innenstadt vor Außenbereich. Möglichst wenig Versiegelung zusätzlicher Flächen, stattdessen Nachverdichtung in zentralen Lagen. Das neue Geschäftshaus in der Kapuzinerstraße macht deutlich, dass solche Projekte auch in der heutigen Zeit mit Erfolg umgesetzt werden können“, sagt Dillingens Rathauschef.

Ein wichtiges Zukunftsthema sei nun die Entwicklung des „GVD-Areals“. Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs sollen hier möglichst Sozialwohnungen, Raum für Menschen mit geringem Einkommen sowie Flächen für betreutes Wohnen und für Mitbürger mit Behinderung realisiert werden. Ein ebenerdiges Einkaufsangebot, unterirdisches Parken und eine nahe ÖPNV-Anbindung sollen die Attraktivität des Projekts abrunden. Kunz: „Unsere Stadt muss sich fit machen für die Herausforderungen des demografischen Wandels. Unsere Gesellschaft wird immer älter – das ist eine tolle Entwicklung. Gleichzeitig bedeutet das, dass wir zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten in Dillingen benötigen. Neben der Tagespflege, die das BRK demnächst starten will, will die Stadt auch zusätzliche Angebote anstoßen und fördern“, war sich Kunz mit den CSU-Kandidaten für den Stadtrat einig.

Begleitet wurde die Veranstaltung durch Einlagen der Showtanzgruppe der „Hallo Wach“, der Lebenshilfe-Band „Muscht Du habba“ und dem Musik-Duo von Wolfgang Düthorn. Die Theatergruppe Hausen trat zudem mit einer besonderen Passage von „Hannes und der Bürgermeister“ auf.

Im Anschluss diskutierten die Bewerber mit den Gästen über aktuelle Themen und das Wahlprogramm der Dillinger CSU. (pm)

