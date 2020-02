vor 7 Min.

So starten Sie das eigene Unternehmen

Vortrag bei der IHK

Sie haben eine zündende Idee und wollen sich damit selbstständig machen? Doch was ist erforderlich, um möglichst erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten? Beim nächsten IHK-Gründerworkshop werden alle relevanten Aspekte einer Existenzgründung besprochen. Experten der jeweiligen Fachgebiete erläutern die wichtigsten Schritte: Wie sollte ein Business-Plan aussehen? Welche Formalitäten sind zu beachten? Es werden wichtige Rechts- und Steuerfragen behandelt. Was müssen Selbstständige im Umgang mit dem Finanzamt rund um Steuern und Buchführung beachten? Welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung und wie können Sie sich auf das Bankgespräch vorbereiten?

Die Veranstaltung, die im Dillinger Landratsamt stattfindet, ist kostenfrei. Sie findet am Donnerstag, 20. Februar, von 13 bis 17.45 Uhr in Kooperation mit dem Landratsamt statt. Eine Online-Anmeldung bis Mittwoch, 19. Februar, unter www.schwaben.ihk.de, Nummer 104132016, ist erforderlich. Eine Übersicht aller Termine 2020, weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es unter www.schwaben.ihk.de; Nummer 78658. (pm)

