So steht es um die Impfquote im Landkreis Dillingen

Immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen werden gegen das Coronavirus geimpft. Der aktuelle Stand der Impfkampagne.

Die Impfkampagne schreitet voran, auch im Landkreis Dillingen. So haben Stand 22. April, insgesamt 20.099 Menschen (20,8 Prozent) ihre erste Impfung erhalten. 6,4 Prozent sind bereits zum zweiten Mal geimpft. Das teilte das Dillinger Landratsamt mit. Damit liegt der Kreis nur unwesentlich hinter der deutschlandweiten Impfquote (22,2 Prozent Erstimpfung/ 6,6 Prozent Zweitimpfung).

Aufgeschlüsselt werden die Zahlen vom Landratsamt nun auch nach Impfort: Demnach wurden bisher 18.059 Erstimpfungen im Impfzentrum verabreicht, die niedergelassenen Ärzte haben schon 2.040 Dosen verimpft.

„Das Impfzentrum des Landkreises in Wertingen verfügt über hervorragende und vor allem funktionierende Strukturen“, betont Landrat Leo Schrell in einer Pressemitteilung. Er sieht den Landkreis deshalb sehr gut dafür gewappnet, sollte spätestens im Mai deutlich mehr Impfstoff ausgeliefert werden, als dies bislang der Fall war.

Eine besondere Aktion gab der Impfkampagne im Dillinger Land einen Schub

Um die Kapazitäten des Impfzentrums auszulasten und möglichst viel Menschen in der Region ein Impfangebot machen zu können, hat der Landkreis vergangene Woche das Angebot angenommen und bedarfsorientiert Impfstoff des Herstellers AstraZeneca für die Gruppe der über 60-Jährigen zu bestellen. So konnten bis einschließlich Sonntag, 18. April, zusätzlich 1.000 Personen in den Genuss einer Impfung gelangen. „Die Aktion gab der Impfkampagne im Landkreis einen zusätzlichen Schub“, so Schrell.

Die Impfkampagne baut im Landkreis seit dem 31. März auf zwei Säulen auf. So werden neben den Impfungen im Impfzentrum, durch die mobilen Teams und in den Krankenhäusern vor allem auch von den niedergelassenen Ärzten, insbesondere den Hausärzten, Impfungen angeboten. Von den 20.099 Erstimpfungen im Landkreis wurden 2.040 Stand 22. April von den Hausärzten vorgenommen.

„Die Impfkampagne läuft im Landkreis Dillingen in großem Einvernehmen und in enger Abstimmung mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten“, betont der Landrat die auf gegenseitigem Vertrauen basierende Partnerschaft. Landrat Leo Schrell und der koordinierende Arzt Dr. med. Alexander Zaune erklären deshalb unisono: „Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, möglichst rasch allen impfwilligen Personen im Landkreis ein Impfangebot zu unterbreiten.“

