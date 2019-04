vor 60 Min.

So tanzen die Fruchtzwerge in den Mai

Die Kinder aus Ellerbach und Fultenbach lassen eine alte Tradition aufleben

Von Tanja Ferrari

Sie stellen sich in einem Kreis auf, schnappen die blauen und weißen Bänder mit ihren kleinen Finger und schon kann es losgehen: Rechts, links, stopp – weiß dreht sich und blau geht zur Mitte. So sieht es aus, wenn die Jugendgruppe Fruchtzwerge des Gartenbauvereins Ellerbach-Fultenbach für den Maitanz am Mittwoch probt.

„Es ist schon der zweite Auftritt der Kinder beim Maitanz“, erzählt Anita Hartmann, die sich die Choreografie ausgedacht und mit den Kindern einstudiert hat. Nicht nur der Maibaum, auch der traditionelle Maitanz ist in vielen Vereinen ein Brauchtum. So auch in bei den Fruchtzwergen in Fultenbach, die fleißig für ihren Auftritt am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr, am Ellerbacher Feuerwehrhaus die Bänder schwingen. „Als Leiterin der Kinderjugendgruppe suche ich regelmäßig nach neuen Projekten“, sagt Hartmann. Als Kind habe sie immer auf den Maitanz des Dillinger Kinderturnvereins hingefiebert, deshalb habe sie das unbedingt auch mit den Fruchtzwergen einstudieren wollen“, erzählt sie. Auch Christian Ertl vom Gartenbauverein ist begeistert von der Tanzaktion. Er sagt: „Wir wollen die Kinder näher an die Natur und die alten Traditionen heranführen.“ Neben Kürbissen, Palmbuscheln oder selbst gemachtem Erdbeereis, sei auch der Maibaumtanz seit vergangenem Jahr ein Programmpunkt“, sagt er. Insgesamt seien 36 Kinder in der 2016 gegründeten Gruppe. Der jüngste Fruchtzwerg sei dabei gerade einmal drei Jahre alt, so Ertl. Alle vier bis sechs Wochen gebe es neue Aktionen für die Kinder. Das Tanzen kommt besonders gut an. Die vierjährige Leni sagt begeistert: „Das Tanzen macht Spaß und man kann sich die Schritte gut merken“.

