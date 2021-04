So teuer ist die Dachsanierung der Oberliezheimer Pfarrkirche

Die Instandsetzung der Pfarrkirche Oberliezheim kostet viel Geld. Wer soll das finanzieren?

Stimmkreisabgeordneter Georg Winter informierte sich über die Baumaßnahme an der Pfarrkirche St. Leonhard in Oberliezheim. Kirchenpfleger Hermann Nippert und Albert Sporer von der Kirchenverwaltung erläuterten die Instandsetzung. Der marode Zustand des Dachstuhls macht die statische Ertüchtigung der Kirche notwendig. Nippert hatte sich bereits im vergangenen Jahr an Winter gewandt, mit der Bitte um Mitwirkung, da die statische Sanierung der Dachkonstruktion eine erhebliche Herausforderung für die kleine Kirchengemeinde darstellt.

133.500 Euro Gesamtkosten stehen im Raum

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 133.500 Euro, der denkmalpflegerische Mehraufwand liegt bei 42.000 Euro. Das Projekt soll aus verschiedenen Töpfen finanziert werden: Die Katholische Kirchenstiftung hat Anträge auf Förderung bei der Diözese, dem Landkreis und der Gemeinde gestellt. Abgeordneter Georg Winter war in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Bayerischen Landesstiftung gekommen.

Pfarrkirche steht unter Denkmalschutz

Als denkmalgeschützte Pfarrkirche mit überregionaler Bedeutung liegt die Grundvoraussetzung für eine Förderung durch die Landesstiftung vor, so Winter in einer Pressemitteilung. Er sicherte seine Unterstützung für die Anfang Mai anstehende Sitzung des Stiftungsrats, in dem abschließend entschieden wird, zu und versprach, sich mit Bürgermeister Stephan Herreiner auszutauschen, welche Chancen Förderprogramme bieten. (pm)

