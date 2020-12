vor 49 Min.

So unterschiedlich wird Weihnachten im Landkreis Dillingen gefeiert

Federica Ermogini (rechts) besucht an Weihnachten normalerweise ihre Familie in Italien. Auf dem Foto sind ihre Mutter, Lucia Magoga, ihre Kinder Sofia und Giorgio sowie Nichte Rebecca (rechts) zu sehen.

Plus Viele Kulturen und Religionen sind Teil unserer Gesellschaft und bereichern auch den Landkreis Dillingen. Das Weihnachtsfest verbindet viele – selbst diejenigen, die nicht dem Christentum angehören.

Von Vanessa Polednia

Während die meisten Christen Heiligabend und Weihnachten am 24., 25. und 26. Dezember feiern, begehen zahlreiche orthodoxe Kirchen Christi Geburt erst am 6. und 7. Januar, so auch Freweini Gebremeskel. Die 31-Jährige war Lehrerin in Eritrea, bevor sie im September 2016 nach Deutschland kam. Sie lebt mit ihrem Mann Ghide Ghrmatsion und dem gemeinsamen Sohn Natnael in Dillingen. Für das sieben Monate alte Baby ist es das erste Weihnachten. Die Familie gehört der eritreisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche an. Die christliche altorientalische Kirche ist mit zwei Millionen Gläubigen – etwa 40 Prozent der Bevölkerung – in Eritrea vertreten.

Die Dillinger Freweini Gebremeskel, Ghide Ghrmatsion und der gemeinsame Sohn Natnael tragen traditionelle Kleidung aus Eritrea in ihrer Dillinger Wohnung. So unterschiedlich feiern Menschen aus dem Landkreis Dillingen Weihnachten. Bild: Gebremeskel

Eine Dillingerin feiert Weihnachten wie in Eritrea

Wie bei der russisch-orthodoxen Kirche verzichten die Eritreisch-Orthodoxen sechs Wochen lang auf tierische Produkte wie Fleisch, Eier oder Milch. „Stattdessen essen wir unter anderem Gemüse und Linsen“, sagt die frischgebackene Mutter, die auch in Deutschland an dieser Tradition festhält. Am 7. Januar wird dann das Fasten gebrochen. Die junge Familie hat Freunde in Dillingen, Lauingen und Höchstädt und feiert normalerweise mit allen zweimal Weihnachten, die „deutsche“ Variante ab 24. Dezember und eben im Januar. Ihre Familie in der Heimat kann sie nur anrufen. Auch in Eritrea kennt man einen Christbaum, doch wird dieser erst am 5. oder 6. Januar geschmückt, so Gebremeskel: „Einen Tag vor Weihnachten werden außerdem alle Geschenke und das Essen vorbereitet.“

Am Abend besucht man zwischen 23 und 5 Uhr morgens die Kirche. Die Frauen tragen dabei lange weiße Kleider und Kopftücher. Nach einer kurzen Verschnaufpause gehört am nächsten Morgen eine besondere Kaffeezeremonie zur Tradition. „Nachbarn, die es sich nicht leisten können, werden zum Trinken eingeladen.“ Zum Fest gibt es dann reichlich Rind, Schaf oder Hähnchen, jedoch kein Schweinefleisch. Und es wird Suwa gereicht, eine eritreische Biersorte. Sie wird traditionell aus den Hirsearten Teff und Sorghum hergestellt, je nach Region werden auch Gerste, Weizen oder Mais verwendet. Als Zusatz zur Gärung verwendet man die getrockneten, gemahlenen Blätter des Afrikanischen Faulbaums.

Türkischstämmige Gundelfingerin mag das Weihnachtsfest

Cansu Aytan ist gläubige Muslima und hat damit auf den ersten Blick wenig mit Weihnachten am Hut. Doch die 29-Jährige ist auch gebürtige Gundelfingerin und bringt ihren Schülern als Ethiklehrerin an einem Augsburger Gymnasium die Weltreligionen nahe. Aytan freut sich über die festlich geschmückten Straßen und Häuser ihrer Heimatstadt – „das macht die triste Jahreszeit erträglicher“.

Cansu Aytan aus Gundelfingen feiert als Muslima Weihnachten nicht, aber freut sich über die besinnliche Zeit. Bild: Aytan

Ihre Familie besucht die Moschee in Lauingen, dort spielt Weihnachten keine Rolle. „Trotzdem wünsche ich meinen Schülern und Kollegen frohe Weihnachten und schenke meiner Nachbarin gern eine Kleinigkeit“, sagt Aytan und fügt hinzu: „Genauso freut es mich, wenn christliche Mitbürger mir einen schönen Ramadan wünschen.“ Sie nutzt die Weihnachtsferien, um Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Geschenke werden innerhalb der Familie jedoch nicht ausgetauscht.

Für die junge Frau ist es eine Bereicherung, mit zwei Kulturen, der deutschen und türkischen, aufgewachsen zu sein: „Diese Erfahrungen erweitern den eigenen Horizont, man lernt verschiedene Werte kennen und kann selbst entscheiden, welche man übernehmen möchte oder nicht.“ Diese Wertschätzung für den eigenen Migrationshintergrund will sie ihren Schülern mitgeben.

In Italien wird an Weihnachten geschlemmt

Italien ist Federica Ermoginis Heimat. Sie ist in der Nähe von Venedig, in Treviso, aufgewachsen. Vor fünf Jahren zog sie mit ihrem Mann Federico Liberali und ihren damals einjährigen Zwillingen Sofia und Giorgio nach Dillingen. Seitdem hat die Familie die Feiertage immer im Süden verbracht. Das Weihnachtsessen ist für ihre italienische Familie sehr wichtig. Dies sei die Gelegenheit, alle zusammenzubekommen – „doch leider nicht in diesem Jahr“, bedauert Ermogini.

Bei ihrer „Mamma“ gibt es normalerweise an Weihnachten lauter Leckereien: Tortellini in Brühe, Cappone (Masthahn), Kartoffelpüree, Radicchio di Treviso, etwas Crostino mit Baccalà mantecato (Stockfischcreme auf gerösteten Brotscheiben), Mostarda Mascarpone (Senffrüchte mit Doppelrahm-Frischkäse). Und zum krönenden Abschluss gibt es Panettone oder Pandoro, einen Weihnachtskuchen.

„An Heiligabend essen wir „in bianco“, das heißt, Gerichte ohne Fleisch und meist auf Fischbasis“, erklärt die Katholikin. Außerdem sei es Tradition, die Mitternachtsmesse zu besuchen und am Ende Glühwein zu trinken und ein Stück Panettone oder Pandoro zu essen. Groß aufkochen wird die zweifache Mutter dieses Jahr nicht: „Meine Kinder sind wählerisch und wir sind nur zu viert, vielleicht mache ich eine Lasagne.“

Das Christkind kommt in Italien in der Nacht auf den 25. Dezember, und am Morgen rennen alle Kinder los, um zu sehen, was unter dem Baum liegt. Ermogini, die an der Dillinger Volkshochschule Italienischkurse gibt, mag besonders die Tradition der Panevin. Am Abend des 5. Januar werden symbolische Lagerfeuer entzündet. „Die Richtung, die die Funken einschlagen, signalisiert ein gutes oder schlechtes Jahr.“ Am Folgetag kommt noch Befana, eine Hexe, die Strümpfe voller Süßigkeiten an alle Kinder verteilt.

Dieser Iraner aus Höchstädt darf endlich Weihnachten feiern

Dass Ali Nazari überhaupt Weihnachten feiern darf, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. Der junge Iraner mit afghanischen Wurzeln floh vor rund fünf Jahren aus seiner Heimat, um öffentlich als Christ leben zu können. 2017 konvertierte Nazari vom Islam zum Christentum und gehört nun der katholischen Pfarrgemeinde St. Ulrich in Schretzheim an.

Ali Nazari kommt ursprünglich aus dem Iran und lebt in Höchstädt. Bild: Nazari

Der 21-Jährige wohnt in Höchstädt und feiert seitdem zusammen mit zwei Freunden, die eine ähnliche Geschichte haben, Jesu Geburt. Nicht nur während der Feiertage versucht er zudem, so oft er kann, in die Kirche zu gehen.

Kongolesische Weihnacht ist "eine große Party"

Liesse Ebengo ist im Kongo geboren und kam 2009 nach Deutschland. Mittlerweile ist sie examinierte Pflegerin und arbeitet bei Regens Wagner in Dillingen. Wir haben bereits im Sommer über ihre bewegende Biografie berichtet. Sie schätzt, dass rund 90 Prozent der Kongolesen Weihnachten feiern, und erzählt, wie ihre Familie die Feiertage zelebriert: Die Kinder stehen am Fest im Mittelpunkt des Geschehens. Sie werden herausgeputzt, bekommen neue Kleider. „Alle ziehen sich schick an“, sagt Ebengo, die ihren Nichten für neue Kleidung Geld überweist.

Liesse Ebengo wohnt in Dillingen. Sie erzählt, wie ihre kongolesische Familie Weihnachten feiert. Bild: Polednia

Wer es sich leisten kann, kauft sich einen Tannenbaum – aus Plastik, versteht sich. Doch das können nur wenige: „Viele basteln Christbäume aus Papier oder Karton.“ Das Essen ist reichhaltiger und kostspieliger als im Alltag. So gibt es unter anderem Kochbananen und Fisch satt. Es wird alles, bloß kein Wasser getrunken. Ebengos Familie genieße das Leben an Weihnachten besonders. Mit dem Radio unterm Arm geht es nach dem Essen auf die Straße, dort trifft man auf Bekannte, lacht und tanzt zusammen zur Musik. Fotografen, die die Feiernden ablichten, machen an den Feiertagen ein gutes Geschäft. „Das ist eine große Party“, fasst die Dillingerin das kongolesische Weihnachten zusammen, das sie vermisse. Sie selbst müsse an diesem Heiligabend arbeiten. Sie beschreibt sich selbst als spirituellen Menschen und geht gerne in die Kirche. Umso trauriger sei sie, dass die Christmette unter den Pandemie-Bedingungen leide.

