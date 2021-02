vor 32 Min.

So verändert sich das Aussehen der Dillinger Kapuzinerstraße

In dieses Wohn- und Geschäftshaus ziehen der Müller-Markt und der Schuhhändler My-Shoes ein.

Plus Die Arbeiten an den beiden Wohn- und Geschäftshäusern in der Dillinger Kapuzinerstraße schreiten voran. Ein Termin für die Fertigstellung und die Eröffnung der Geschäfte zeichnet sich ab.

Von Berthold Veh

Unter Hochdruck wird auch bei diesem Schmuddelwetter der vergangenen Tage an den beiden Wohn- und Geschäftshäusern in der Dillinger Kapuzinerstraße gearbeitet.

Der Drogeriemarkt Müller und My-Shoes lassen sich nieder

Sie verändern das Aussehen der Einkaufsmeile der Kreisstadt grundlegend. Das Wohn- und Geschäftshaus der Stadthaus Dillingen GmbH, einer Tochter der Activ-Group aus Schemmerhofen bei Biberach, ist bereits vom Gerüst befreit. Dort lassen sich im Erdgeschoss der Drogeriemarkt Müller und der Händler My-Shoes nieder.

Das Aussehen der Dillinger Kapuzinerstraße verändert sich. Dort werden zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Bild: Berthold Veh

Die Fassade ragt über den Gehsteig

Die Fassade ragt über den Gehsteig. Fußgänger werden dadurch bei Regen geschützt sein. In den zweiten Komplex der VR-Bank Donau-Mindel wird unter anderem die Fussl Modestraße einziehen. In den oberen Geschossen der beiden Komplexe entstehen Wohnungen und Büros. „Am Jahresende sollen die beiden Wohn- und Geschäftshäuser fertig sein“, sagt VR-Bank-Vorstand Alexander Jall. Die Geschäfte planen seinen Worten zufolge eine gemeinsame Eröffnung.

Das Aussehen der Dillinger Kapuzinerstraße verändert sich. Dort werden zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Bild: Berthold Veh

Archäologische Grabungen hatten für Verzögerungen gesorgt

Zwischenzeitlich hatte es auf der Großbaustelle erhebliche Verzögerungen gegeben. Archäologe Andreas Heimerl und sein Grabungsteam stießen dort im Sommer 2019 auf Mauerwerk, Öfen und Tonscherben aus früheren Zeiten. Es werde einige Zeit dauern, um diese bedeutenden Funde zu sichern, bat der Wissenschaftler um Verständnis. Aus den angekündigten "einigen Wochen" wurden aber mehrere Monate.

Das Aussehen der Dillinger Kapuzinerstraße verändert sich. Dort werden zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Bild: Berthold Veh

Heimerl und seine Helfer legten schließlich im vergangenen Jahr das Fundament des Eckturms der Stadtbefestigung aus dem Jahr 1674 frei. „Die Fundamente der Stadtmauer sind komplett erhalten“, freute sich der Archäologe und sprach von einem „super Befund“. Dass die Mauern in dieser Höhe und auf einer solchen Länge erhalten seien, ist nach Worten des Experten außergewöhnlich. Dies liege daran, dass bei den Bauten in den 1960er Jahren in der Kapuzinerstraße diese Mauern als Fundamente verwendet worden seien.

Das Aussehen der Dillinger Kapuzinerstraße verändert sich. Dort werden zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Bild: Berthold Veh

Lesen Sie auch:







Themen folgen