So verbringen unsere Online-Leser am liebsten ihre Herbsttage

Plus Natur pur im Herbst: So lässt sich das Ergebnis unserer Online-Umfrage zusammenfassen.

Der Herbst im Landkreis Dillingen mit seiner Vielfalt an Rot- und Grüntönen ist schon faszinierend. Luis Oberfrank „aus dem wunderschönen Kesseltal“ war an einem Novembermorgen hoch über Kesselostheim spazieren. Seine Kameralinse richtete er dabei auf die neue Kapelle der Denzel-Stiftung. Die Holz-Lamellen des Bauwerks passen sich wunderbar an die herbstliche Umgebung an.

40 Bilder So sieht die Denzel-Kapelle von Volker Staab in Bissingen aus Bild: Brigitte Bunk

Online-Umfrage der DZ und WZ zum Herbst

Dass nicht nur die Gegend rund um Bissingen, sondern der gesamte Landkreis zu einem Spaziergang einlädt, zeigt auch die Online-Umfrage der Woche. Wir haben auf den Internetseiten der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung gefragt:

Wie machen Sie es sich im Herbst gemütlich? 146 Leser haben auf unsere nicht-repräsentative Umfrage reagiert. Die Mehrheit, mit 59 Prozent, sagt: Viel in der Natur spazieren gehen.

Doch es gibt auch andere Meinungen. Für 29 Prozent der Umfrageteilnehmer ist der schönste Platz der vor dem Fernseher – mitsamt Kuscheldecke, versteht sich. Und dann scheint es mit 12 Prozent noch jene Menschen zu geben, die mit dieser Frage wenig anfangen können. Die gewählte Antwortmöglichkeit heißt „Herbst? Was ist Herbst?“

