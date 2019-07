vor 36 Min.

So verschönern Schüler in Weisingen ihren Pausenhof

Achtklässler der Aschbergschule Weisingen bauen Betonbänke mit Rückenlehnen. Warum das Projekt für Handwerksberufe und das Baugewerbe begeistern soll.

Unter dem Motto „Wir machen das“ haben Schüler der Klasse 8a der Mittelschule am Aschberg in Weisingen vier Betonbänke mit Rückenlehnen gebaut. Das Berufsorientierungsprojekt wurde von der Bayerischen Bauwirtschaft initiert. Gemeinsam mit Stefan Deil und Max Maier vom Unternehmen Fritz Heidel aus Glött bemühten sich die zehn Schüler, um das bestmögliche Ergebnis am Ende der drei Projekttage zu erzielen. Engagiert und interessiert begannen sie am ersten Tag, den Untergrund für die Betonarbeiten vorzubereiten und die Schalungen für die Betonbänke zu erstellen. Weiter ging es mit der Vorbereitung des Bewehrungsstahls, damit die Bänke auch stabil und lange haltbar sind, und der Erstellung der Edelstahlgeländer.

Aschbergschule Weisingen: Schüler besichtigen Betonwerk

Durch die gute Arbeitshaltung der Schüler war es am zweiten Tag möglich, mit dem Betonieren zu beginnen. Hierfür durften die Schüler mit einem Anleiter ins Betonwerk fahren, um dieses zu besichtigen und den benötigten Beton zu holen. Im Anschluss wurde fleißig der Beton in die Schalungen geschaufelt, gerüttelt und glatt gezogen. So wurden an diesem Tag zwei Betonbänke gegossen und konnten bis zum nächsten Tag aushärten. Der dritte Tag begann mit dem Ausschalen der beiden Betonbänke. Gespannt wurden die einzelnen Schalungsteile entfernt und stolz betrachteten die Schüler ihre Werke.

Lang war dafür aber nicht Zeit, da die Schalungen für zwei weitere Bänke aufgebaut wurden und im Anschluss diese auch gleich gegossen wurden. Erste Routine in einzelnen Arbeitsschritten stellte sich bei den Schülern ein. Zum Abschluss sponserte die Firma Heidel zum „Hebauf“ Getränke und Leberkäsesemmeln, wobei die Schüler noch Fragen zur Ausbildung im Baugewerbe und zur Firma Heidel stellen konnten.

Schüler sollen für Baugewerbe gewonnen werden

Rektor Stephan Wolk zeigte sich über das Engagement seiner Schüler und die vier neuen Sitzgelegenheiten für den Pausenhof sehr erfreut. Die Geschäftsführer Alexander und Johannes Heidel freuen sich über die gelungene Umsetzung des Projekts. „Es waren drei tolle und erfolgreiche Tage“, meinte auch Kerstin Jakob vom Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, die das Projekt als Kooperationspartner der Bayerischen Bauwirtschaft aktiv begleitete.

Die Aktion soll Jugendlichen die Arbeit im Baugewerbe näherbringen. Arbeitsabläufe werden erklärt, Handgriffe mit Werkzeug und Maschinen werden eingeübt und die körperlichen Belastungen werden spür- und erlebbar. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler für Ausbildungsberufe im Bausektor zu begeistern und zu gewinnen. (pm)

