So viel Bauhaus gibt es im Landkreis Dillingen

Für die internationale Baumesse in München hatte Gartner 1968 den Pavillon in Auftrag gegeben. Heute gehört das Gebäude im Landkreis zu den seltenen und besonderen Bauhaus-Bauwerken.

Die Kunst- und Architekturschule feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. Wir haben uns im Landkreis auf die Suche begeben und die Gebäude dieses „Stils“ genauer unter die Lupe genommen. In Gundelfingen steht eine Besonderheit.

Von Tanja Ferrari

Modern, sachlich und schlicht. Weiße Würfel, rechte Winkel und eine starke Betonung der Funktionalität – daran denken viele Menschen, wenn sie den Begriff Bauhaus hören. Aber ist das Bauhaus überhaupt ein Architekturstil? „Nein“, sagt Architekt Michael Gumpp, der seit 20 Jahren im Landkreis tätig ist. Als Stil könne man das Bauhaus eigentlich nicht bezeichnen. Stattdessen beschreibe es eine international ausgerichtete Kunst- und Architekturschule, die 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet worden sei.

Ziel sei es gewesen, Kunst, Architektur und Handwerk miteinander zu vereinen und eine Einheit zu schaffen, erklärt Gumpp. Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Bauhauses haben wir uns im Landkreis auf die Spurensuche begeben und in Gundelfingen eine Besonderheit entdeckt.

Warum das Bauhaus wie eine Sprache ist

Der 52-jährige Architekt aus Lutzingen vergleicht das Bauhaus gerne mit einer Fremdsprache. Er sagt: „Erst wenn man nicht mehr in das Wörterbuch schauen muss, kann man eine Sprache fließend sprechen und beherrscht sie auch.“ So sei es auch beim Bauhaus. Viele Bauten seien nur Kopien, die den Architekturstil des Bauhauses nicht verstanden hätten. Schwierig sei es auch gewesen, als die Kunst- und Architekturschule 1933 aufgelöst werden musste und in der Zeit des Nationalsozialismus alle Bauhäusler Deutschland verließen.

Michael Gumpp ist Architekt im Landkreis Dillingen. Wir haben mit ihm über den Bauhausstil gesprochen. Bild: Tanja Ferrari

Das könnte ein Grund sein, warum man in Deutschland und auch im Landkreis Dillingen nicht allzu viel Bauhaus entdecke, so der Architekt. Nach dem Krieg habe dann erst einmal das gebaut werden müssen, was gebraucht wurde. Erst in den 1950er Jahren habe man sich wieder mit dem Bauhaus beschäftigt. „Keiner wollte mehr an die Bauten der NS-Zeit anknüpfen“, sagt Gumpp.

Wo es im Landkreis Dillingen Bauhaus zu sehen gibt

Dennoch steht auch in der Region Dillingen das ein oder andere Bauhaus. Beispielsweise das Wertinger Kreiskrankenhaus, das in den 1960er Jahren errichtet wurde. Aber was macht das Bauhaus dann eigentlich aus? Die Funktionalität stehe im Vordergrund, erläutert der Architekt. Wenngleich es auf den ersten Blick für den Laien oftmals so aussehe, als ob das Bauhaus eine simple und billige Lösung biete, sei das völlig falsch, erklärt Gumpp.

Auch die Genossenschaftsbank in Wertingen sieht der Architekt als Beispiel für das Bauhaus in der Region. Er sagt: „In den 1960er und 1970er Jahren war das Bauen noch viel günstiger, also konnte man Geld in gute und wertige Elemente investieren.“

Schlicht, elegant und praktisch, dafür stehe das Bauhaus. Leider würden bei Renovierungsarbeiten oftmals die Elemente zerstört oder einfach nicht darauf geachtet, sagt der Architekt. Neben der Berufs- und Realschule in Lauingen gebe auch die Schwimmhalle in der Stadt ein exzellentes Beispiel für das Bauhaus ab.

Das wohl außergewöhnlichste Bauhaus-Gebäude steht allerdings in Gundelfingen, genauer gesagt auf dem Gelände des Fassadenbauers Gartner. Anlässlich der internationalen Baumesse in München gab das Unternehmen 1968 einen Pavillon bei Architekt Helmut Haberbosch in Auftrag. „Mein Onkel wollte damals nicht nur einen Stand mieten, sondern lieber auf dem Freigelände ein Ausstellungsstück präsentieren“, erinnert sich Fritz Gartner.

Das Gebäude, das heute als Empfangshalle in Gundelfingen genutzt wird, habe nicht nur das Heizen und Kühlen revolutioniert. Die Idee, die dahinter stecke, sei es gewesen, Stahlkonstruktionen ohne hässliche Isolierung zu bauen. Stattdessen integriert die Fassade des Pavillons Stützen, die mit heißem und kaltem Wasser die Temperatur regulieren, informiert Gartner.

Die Genossenschaftsbank in Wertingen (links) und die Berufsschule in Lauingen (rechts) sieht Architekt Michael Gumpp als gelungene Beispiele für den Bauhaus-„Stil“ im Landkreis Dillingen. Bild: Bärbel Schoen

Doch nicht nur die Funktionalität des Gebäudes ist faszinierend, auch seine Hintergrundgeschichte. Bei einer Studienreise in die USA hatte Gartners Vater 1953 in Chicago den bedeutenden Bauhaus-Architekten Ludwig Mies van der Rohe kennenlernen dürfen. „Bei dieser Gelegenheit ist mein Vater dann auch das erste Mal mit Stahlkonstruktionen in Berührung gekommen“, erklärt Gartner.

Dass der Betrieb so früh begonnen habe, sich mit der neuen Architektur zu beschäftigen, könne heute nur als Segen interpretiert werden. Das Bauhaus, das Gartner als „klar und natürlich“ beschreibt, sei der Grund für den Erfolg des Gundelfinger Unternehmens gewesen. „Mein Großvater hatte damals den Menschen zugehört und das möglich gemacht, was sich viele gewünscht hatten“, ergänzt Gartner.

Wieso man in Gundelfingen Spuren von van der Rohe findet

Neue Formen, kreative Freiheit und eine Welt der Ordnung – so lasse sich das Bauhaus beschreiben. Nicht überall sei das gut angekommen. „Man hat viel über uns geschimpft, da wir immer mehr Aufträge außerhalb der Region angenommen hatten“, berichtet Gartner. Wenn es etwas gebe, das er aus dieser Zeit gelernt habe, dann dass man versuchen sollte, den Menschen entgegenzukommen und auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.

Die Ähnlichkeit mit Mies van der Rohes Pavillon in Barcelona ist dabei kein Zufall. Im Gegenteil, der verantwortliche Architekt, Helmut Haberbosch, sei einer der letzten Assistenten von Mies van der Rohe gewesen, so Gartner.

Gartner selbst ist ebenfalls vom Bauhaus beeindruckt und erinnert sich noch gut an seine ersten Begegnungen damit. 1957 habe er mit seinem Vater eine Ausstellung in Berlin besuchen können, wo er ein Gebäude von Walter Gropius bewundert habe. Das Bauhaus habe auch heute noch einen ungebrochenen Charme für ihn. „Auch wenn es heute viele neue und revolutionäre Möglichkeiten gibt, ist das Bauhaus noch immer gültig und präsent“, sagt er.

Dass immer mehr Hauseigentümer im Architekturstil des Bauhauses bauen wollen, könnte laut Gumpp zu einem „Einheitsbrei“ der Architektur führen. Er gibt zu bedenken, dass bei einer Ausrichtung auf den internationalen Stil des Bauhauses die regionale Bauweise Stück für Stück verloren gehen könne. Zwar spreche die Beliebtheit in der Gesellschaft für das Bauhaus, denn es passe sich an die Bedürfnisse verschiedener Regionen und Nationalitäten an, dies gefährde aber auch den Charakter eines Ortes, sagt der Architekt.

