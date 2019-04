vor 35 Min.

So viel wurde gejagt

Pflichthegeschau in Wertingen

Bei der Pflichthegeschau der Kreisjägervereinigung Dillingen wird auch die Afrikanische Schweinepest (ASP) mit vorbeugenden Maßnahmen dargestellt. Die Hegeschau findet am Sonntag, 19. Mai, im Haus der Jäger statt; anschließend die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstands, im Gasthof Bergfried in Wertingen. Bei dieser Pflichthegeschau, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, wird das jagdliche Jahr abgehandelt. Grundlage sind die Streckenlisten, Aufzeichnungen, wie viel von welchem Wild im Zeitraum vom 1. April 2018 bis 31. März dieses Jahres erlegt wurden. Für die Bevölkerung ist die Hegeschau von 12.30 bis 13.30 Uhr zu besichtigen. Am Sonntag müssen zwischen 9 und 11 Uhr sämtliche Gehörne, der im Landkreis Dillingen vorkommenden Schalenwildarten, von den Revierinhabern angeliefert werden. Die Veranstaltung wird von den Wertinger Jagdhornbläsern unter Leitung von Richard Frank musikalisch umrahmt.

Die Tagesordnung ab 13.30 Uhr: Begrüßung sowie die Berichte der Unteren Jagdbehörde von Amtsrat Ulrich Winter und dem Kreisjagdberater Jürgen Reiner. Im Anschluss erfolgt die Jahreshauptversammlung. Zum Programm der Hegeschau gehören Berichte der Jagdbehörde und des Kreisjagdberaters. Zum Programm für die anschließende Jahreshauptversammlung gehören Berichte des Vorsitzenden Helmut Jaumann, des Schatzmeisters Alfred Hornung und Berichte der Obleute. Weitere Themen sind die Neuwahlen des Vorstands, Wünsche und Anträge. Jeder ist für die Abholung seiner Trophäen am Ende der Veranstaltung selbst verantwortlich. (pm)

Themen Folgen